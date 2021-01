Le chef d’un groupe Reddit qui a fait grimper les actions de GameStop de plus de 1700% est un père de banlieue et un conseiller financier du Massachusetts, DailyMail.com peut le révéler en exclusivité.

YouTuber ‘Roaring Kitty’, qui s’appelle ‘DeepF *** inValue’ sur Reddit, est en fait Keith Gill, 34 ans, de Wilmington, Massachusetts – qui s’est également surnommé M. Wizard.

Mari et père vivant dans une modeste maison de banlieue de trois lits, Gill a déclenché une frénésie d’achat extraordinaire des actions du magasin de jeux vidéo en difficulté qui a probablement coûté aux fonds spéculatifs qui vendaient des milliards de dollars au cours des derniers jours – et a pris la participation de Gill aussi élevé que 47 millions de dollars dans le processus.

L’extrême volatilité a suscité des inquiétudes quant à la manipulation qui pourrait conduire à une enquête des régulateurs boursiers, et a même attiré l’attention de la Maison Blanche.

La saga a commencé avec Gill affichant simplement une vidéo sur sa chaîne YouTube pour obtenir des conseils d’investissement et de financement en août, suggérant que GameStop était sous-évalué.

Mais alors que le stock a été repris par des millions d’investisseurs quotidiens, se coordonnant via le sous-groupe Reddit WallStreetBets et certains jouant leurs économies contre des vétérans de Wall Street qui vendaient fortement la société, Gill a rapidement été considéré comme le messie du flash mob financier. mouvement.

Le conseiller financier sans prétention mène une vie assez différente de celle des seigneurs de Wall Street auxquels il s’est opposé – et jusqu’à six millions d’utilisateurs de Robinhood – contre.

Gill est diplômée en 2009 du Stonehill College, une institution catholique d’arts libéraux à Easton, Massachusetts, avec un baccalauréat ès sciences en administration des affaires en comptabilité.

Il était une star du sport au lycée et à l’université, dont le site dit qu’il était « l’un des coureurs les plus décorés de la riche histoire des programmes de cross-country et d’athlétisme », et a été nommé athlète de l’année en salle en 2008 par le Association américaine des entraîneurs d’athlétisme et de cross-country.

Gill était également un leader dans un jeu de cartes obscur qui lui a valu le surnom de « M. Sorcier’.

Lui et son frère Keith ont été « honorés » dans un bulletin de 2008 pour le jeu Wizard, vaguement basé sur Trumps et inventé par un entrepreneur canadien, où il était appelé « M. Wizard ‘et son frère Kevin comme’ Dr. Sorcier’.

Gill a été photographié en souriant alors qu’il jouait à une « Coupe du monde » 2014 pour le jeu de cartes à Rome, où les meilleurs joueurs se sont disputés un trophée et une tablette Galaxy.

Selon une version archivée de son profil LinkedIn, après avoir obtenu son diplôme en comptabilité, Gill a travaillé comme vice-président, analyste des valeurs mobilières et chef de la conformité chez Lucidia, LLC, une société de conseil en investissement du New Hampshire maintenant dissoute.

Alors qu’il travaillait chez Lucidia en 2010, Gill a créé sa propre société, Debris Publishing, qui s’est intéressée aux logiciels financiers en créant Quuve, un programme qu’il a décrit comme «le premier écosystème de gestion de placements entièrement personnalisable au monde pour les investisseurs professionnels».

En 2016, il est passé à un poste de deux ans en tant qu’analyste des opérations d’investissement chez LexShares, une société spécialisée dans le financement de poursuites commerciales de grande valeur.

L’expérience de Gill en matière de poursuites et de conformité à la réglementation financière peut s’avérer utile, alors que les régulateurs se rapprochent du forum Wall Street Bets Reddit au milieu des accusations de ses partisans et des fonds spéculatifs qu’ils parient contre la manipulation du marché des actions GameStop.

Depuis 2019, Gill travaille en tant qu’analyste financier agréé chez MassMutual, donnant des ateliers aux employés de l’entreprise pour répondre à leurs questions sur les finances personnelles et les investissements.

En 2017, lui et sa femme Caroline ont acheté une maison de 3 lits et 2,5 salles de bain à Wilmington, Massachusetts pour 595000 $, où ils élèvent leur fille de deux ans.

Le frère de Gill, Kevin, semble être fier de la renommée retrouvée de son frère en tant que chef du sous-programme tumultueux, publiant sur sa page Instagram « Je m’entraîne, dessine, jongle et joue aux échecs. Je suis aussi le frère de DeepF *** inValue », faisant référence au pseudonyme Reddit de Gill.

La famille Gill a beaucoup à célébrer – tant que le gourou financier vend à temps.

Gill a publié une capture d’écran de son compte de trading, montrant qu’il avait acheté 754 991 $ (plus que la valeur actuelle de sa maison) d’actions GameStop, qui, le 27 janvier, valaient un peu moins de 48 millions de dollars.

Tragiquement, sa sœur Sara a raté son ascension vers la gloire et la fortune. Kevin a posté qu’elle est décédée en juin à l’âge de 43 ans, laissant derrière elle ses trois enfants qui ont été accueillis par leurs parents.

Gill a d’abord décidé de s’impliquer dans l’entreprise deux mois plus tard, lorsqu’il a publié une vidéo disant à ses abonnés qu’il pensait que GameStop était sous-évalué et qu’une industrie basée sur la vente de disques de jeux vidéo dans les magasins de la rue principale au lieu de téléchargements à domicile avait encore une certaine croissance. potentiel.

Au cours des mois suivants, les fonds spéculatifs notoires Citron et Melvin Capital ont pris l’autre côté du pari, créant d’énormes positions courtes qui rapporteraient des sommes importantes si le prix de GameStop baissait.

Mais lorsque le fondateur du milliardaire Chewy, Ryan Cohen, a rejoint le conseil d’administration de la société le 11 janvier après avoir pris une participation de 10%, la communauté de Wall Street Bets a décidé de s’entasser elle aussi, dans le but de créer une courte pression.

Les investisseurs modestes mais déterminés ont parié que s’ils achetaient suffisamment d’actions GameStop et les conservaient, les hedge funds seraient obligés de revenir sur leurs positions, ce qui leur coûterait des milliards de dollars et ferait grimper encore plus le prix de la société de jeux vidéo.

Bien que Gill ait initialement préconisé l’achat de l’action uniquement pour sa valeur intrinsèque et non comme une campagne idéologique contre les patrons de Wall Street, le groupe Reddit, fort de 4,7 millions de personnes, l’a quand même choisi comme leur champion et prophète. Jusqu’à la moitié des 13 millions d’utilisateurs de Robinhood ont peut-être rejoint la frénésie.

Melvin Capital, le fonds spéculatif de 12,5 milliards de dollars fondé par Gabriel Plotkin, était l’une des principales cibles de la campagne Reddit, après qu’un dépôt auprès de la SEC a révélé que le fonds détenait une importante position courte sur GameStop.

« À la fin de la semaine (ou même à la fin de la journée), Plotkin aura moins d’un étudiant de 50k endetté qui travaille à temps partiel chez Starbucks », a écrit un utilisateur de Reddit mercredi matin.

Le propriétaire des New York Mets, Steve Cohen, a également été exposé à la situation turbulente, après que son Point72 Asset Management se soit associé à la société Citadel de Ken Griffin pour injecter à Melvin un plan de sauvetage combiné de 2,75 milliards de dollars lundi pour aider le fonds en difficulté.

Maplelane Capital LLC, un fonds spéculatif de New York qui a débuté l’année avec environ 3,5 milliards de dollars, a baissé d’environ 30% pour l’année jusqu’à mercredi, avec sa position baissière GameStop un facteur important de pertes, ont déclaré des sources au Wall Street Journal.

Le plus grand actionnaire individuel de GameStop, Ryan Cohen, a vu sa participation de 13% augmenter de plus de 2 milliards de dollars au cours des deux dernières semaines. Le cofondateur de Chewy, qui a rejoint le conseil d’administration de GameStop ce mois-ci, a initialement payé environ 76 millions de dollars pour la participation et a vu sa valeur nette augmenter d’environ 6 millions de dollars par heure au cours des deux dernières semaines.

Pendant ce temps, l’investisseur Donald Foss, ancien PDG d’un prêteur automobile subprime, a vu sa participation de 5% augmenter d’environ 800 millions de dollars, et la participation de 3,4% du PDG de GameStop, George Sherman, est en hausse d’environ 500 millions de dollars.