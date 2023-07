YouTuber remplace Kangana Ranaut, Hrithik Roshan dans Margot Robbie, la bande-annonce Barbie de Ryan Gosling [Watch]

Une chaîne YouTube nommée The Indian Deepfaker a publié une vidéo de la bande-annonce de « Barbie » mettant en vedette Kangana Ranaut et Hrithik Roshan comme Barbie et Ken. La vidéo présente les visages de Kangana et Hrithik Margot Robbie et Ryan Gosling’s Barbie et Ken de la bande-annonce. Dans le clip deepfake, Kangana correspond parfaitement à Margot elle-même, peut-être parce qu’elles ont des structures faciales similaires. On la voit arborant des cheveux blonds et des tenues roses. Hrithik est également vu arborant des cheveux blonds, tout comme Gosling dans le film.

YouTuber partage Kangana Ranaut, la bande-annonce Barbie de Hrithik Roshan

La légende sur YouTube disait: « Dans cette version deepfake passionnante de la bande-annonce de Barbie, nous avons parfaitement échangé le duo puissant de Bollywood, Kangana Ranaut et Hrithik Roshan, dans les rôles des personnages emblématiques, précédemment interprétés par Ryan Gosling et Margot Robbie. Avec toutes les autorisations et diligence raisonnable en place, nous avons réuni le meilleur des deux mondes pour créer une fusion extraordinaire de talent et de créativité. Soyez témoin de la chimie enchanteresse de Kangana et Hrithik alors qu’ils se lancent dans une aventure épique dans l’univers Barbie.

Regardez la vidéo de Kangana Ranaut, la Barbie de Hrithik Roshan ici :

C’est quoi Barbie ?

« Barbie » est une comédie fantastique réalisée par Greta Gerwig. Basé sur les poupées mannequins Barbie de Mattel, il s’agit du premier film Barbie en direct après de nombreux films de télévision animés par ordinateur en direct sur vidéo et en streaming. Le film suit Barbie et Ken dans un voyage de découverte de soi après une crise existentielle. Il présente une distribution d’ensemble qui comprend également America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman et Will Ferrell.

Kangana Ranaut, le fiasco de Hrithik Roshan

En parlant de Kangana et Hrithik, les deux ont été dans une bataille juridique pour diffamation. Tout a commencé lorsque Kangana a qualifié Hrithik d' »ex stupide ». Récemment, elle s’est également déchaînée en ligne en parlant de sortir avec une superstar qui a affirmé plus tard qu’il sortait avec son imposteur. Kangana a affirmé que la superstar discuterait avec elle en utilisant plusieurs comptes et a ensuite commencé à agir de manière louche. Kangana écrit qu’elle pensait que tout était dû à son divorce, mais a découvert plus tard que ce n’était pas le cas. Kangana a également parlé du nouveau film de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Côté travail, les deux ont une longue liste de films. Hrithik sera vu dans ‘Fighter’ et ‘War 2’. Tandis que Kangana sera vu dans « Emergency » et « Tejas ».

(Avec les contributions de l’IANS).