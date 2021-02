Certains YouTubers sont connus pour essayer des choses inhabituelles. Ils relèvent des défis pour garder leurs téléspectateurs engagés. L’une de ces stars de YouTube est Ryan Trahan avec plus de 2,7 millions d’abonnés. Ryan a récemment partagé une vidéo où il a couru un marathon dans un jean skinny. Le YouTuber s’est chargé de courir 42,16 kilomètres dans son jean skinny. L’objectif de temps pour 5 km était de 24 minutes 52 secondes, mais comme Ryan n’a pas été en mesure de l’atteindre, il a dû relever son premier défi qui consistait à effectuer une pose de yoga en jean skinny.

Échouer la première fois a été si difficile pour Ryan qu’il a couru aussi vite qu’il le pouvait pour atteindre 10 km à l’heure. En récompense, le YouTuber a reçu une boisson énergisante. Il a commencé à se sentir de plus en plus mal à l’aise avec le jean et son temps a commencé à augmenter tous les 5 kilomètres suivants.

Ryan a fait face à plusieurs défis pendant le marathon. Même s’il lui restait 4 milles pour terminer la course, il devait manger un burrito. À la fin du marathon, Ryan était épuisé et peut être vu allongé sur le sol.

Visionnée plus de 3 fois lakh, la vidéo a laissé les adeptes de Ryan étonnés. Un adepte a dit: «C’est tellement respectable, je ne ferais pas ça moi-même.» Un autre adepte a apprécié les compétences d’édition et de narration de Ryan. Elle-même YouTuber, a déclaré que Ryan avait fait du bon travail.

Voyant Ryan courir en jean skinny, un adepte du nom de Jeremy Judkins a déclaré qu’il était plus préoccupé par les frottements que la paire de jeans causerait qu’autre chose. Beaucoup de fans de Ryan ont juste été impressionnés qu’il ait tenté de courir un marathon de 26 milles.

Auparavant, Ryan vivait dans ce qui est le plus petit Airbnb du monde comme un défi. La maison de 25 pieds carrés a été conçue par un sculpteur Jeff Smith. Il est resté dans la maison pendant 24 heures alors qu’elle était garée à l’extérieur de l’Université de Harvard. Dans la maison, Ryan a même utilisé la cuisine et préparé du pop-corn et du café.