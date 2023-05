YouTuber qui a organisé un accident d’avion risque 20 ans de prison

Le pilote de YouTuber a renfloué en l’air et a envoyé son avion s’écraser au sol pour augmenter le nombre de visionnages.

Il pourrait désormais être emprisonné jusqu’à 20 ans.

La vidéo a été vue par près de trois millions de personnes.

Un pilote YouTuber qui a renfloué en l’air et a délibérément envoyé son avion s’écraser au sol pour augmenter le nombre de visionnages sur sa chaîne pourrait être emprisonné jusqu’à 20 ans.

Dans une vidéo vue par près de trois millions de personnes et intitulée « J’ai écrasé mon avion », Trevor Jacob semble avoir des problèmes de moteur en survolant le sud de la Californie en novembre 2021.

Les images dramatiques montrent Jacob, 29 ans, s’éjectant de l’avion monomoteur – perche à selfie à la main – et parachutant dans la végétation dense de la forêt nationale de Los Padres.

Des caméras placées partout dans l’avion montrent sa descente incontrôlable dans la forêt et son éventuel crash.

Jacob se filme en train de marcher jusqu’à l’épave où il semble consterné de découvrir que l’eau qu’il a emballée a disparu.

Les téléspectateurs le voient se faufiler à travers le chêne empoisonné et sur les collines alors qu’il lutte apparemment pour trouver la civilisation, donnant des mises à jour régulières sur sa soif et à quel point il se sent perdu.

Enfin, il s’arrête pour puiser de l’eau dans un ruisseau et, quelques instants plus tard, tombe sur un véhicule et un salut apparent à la tombée de la nuit.

Dans les semaines qui ont suivi l’incident, les enquêteurs du National Transportation Safety Board et de la Federal Aviation Administration (FAA) ont lancé une enquête sur l’accident et Jacob a reçu l’ordre de préserver l’épave.

Le YouTuber a déclaré aux responsables qu’il ne savait pas où l’avion s’était écrasé mais, selon un accord de plaidoyer déposé à Los Angeles, deux semaines après le drame, lui et un ami ont treuillé l’épave hors de la forêt avec un hélicoptère, ayant précédemment récupéré des données. des caméras embarquées.

Au cours des jours suivants, il a découpé l’avion en petits morceaux et jeté les pièces dans des poubelles à l’intérieur et autour de l’aéroport de Lompoc.

La FAA, l’organisme qui réglemente le vol aux États-Unis, a retiré la licence de pilote de Jacob en avril 2022.

Dans un accord de plaidoyer, Jacob a admis qu’il avait l’intention d’entraver les autorités fédérales lorsqu’il s’est débarrassé de l’épave et a créé la vidéo pour gagner de l’argent grâce au parrainage avec une société de portefeuille.

« Jacob a en outre admis avoir menti aux enquêteurs fédéraux lorsqu’il a soumis un rapport d’incident d’accident d’avion qui indiquait à tort que l’avion avait subi une perte de puissance totale environ 35 minutes après le décollage », a indiqué un communiqué du ministère de la Justice.

« Jacob a également menti à un inspecteur de la sécurité aérienne de la FAA lorsqu’il a déclaré que le moteur de l’avion s’était arrêté et, parce qu’il ne pouvait identifier aucune option d’atterrissage en toute sécurité, il s’était parachuté hors de l’avion. »

Il a accepté de plaider coupable à un chef d’accusation de destruction et de dissimulation dans l’intention d’entraver une enquête fédérale, un crime passible d’une peine maximale légale de 20 ans de prison fédérale.