YouTuber qui a dit à tout le monde d’acheter Bitcoin en 2013 vit maintenant une vie somptueuse avec de l’argent crypto

Alors que beaucoup essaient encore de comprendre le marché de la cryptographie, un homme du Chili du nom de Davinci Jeremie a vu la croissance future de Bitcoin et a même conseillé à d’autres de l’adopter il y a huit ans. Jeremie a publié une vidéo sur YouTube en mai 2013 dans laquelle il a conseillé à ses abonnés d’acheter du Bitcoin alors qu’il se négociait encore à 1 $. Les prédictions étaient justes, car Bitcoin a vu sa valeur augmenter de manière exponentielle et il semble qu’il a fait une fortune grâce à sa vision. Jérémie, désormais, vit une vie somptueuse que l’on peut voir sur son compte Instagram. Il s’enregistre souvent dans des endroits comme Monte Carlo et Dubaï. Jeremie est également vue en train de se détendre dans des lieux privés, des yachts et d’autres lieux exotiques.

Jeremiem, qui se décrit comme un homme de famille, un programmeur, YouTuber et un des premiers utilisateurs de Bitcoin, a sous-titré le message le plus récent: «Je vis comme un patron!» On dirait que sa prédiction Bitcoin a beaucoup contribué à son style de vie actuel. , Jeremeiem a motivé les gens à investir dans Bitcoin car l’investissement était vraiment faible à 1 $ et même si tout a coulé, ce n’est pas un gros montant. Il a ajouté qu’il voulait que les gens le remercient lorsque la prédiction se réalisera. Il poursuit en expliquant Bitcoin et son échange dans la vidéo. Jérémie a vraiment donné une «idée à un million de dollars» dans la vidéo.

Pendant ce temps, Jeremie a tweeté pour rassurer les investisseurs du marché de la cryptographie sur le fait que la récente baisse de la valeur du Bitcoin n’était pas inquiétante. Il a affirmé que les personnes qui ont investi dans Bitcoin à long terme sont très peu susceptibles de perdre de l’argent. Bitcoin est actuellement la plus grande crypto-monnaie.

Faites l’impossible acheter et tenir #Bitcoin à long terme, comme la retraite, votre risque est le même que celui d’un astéroïde frappant la planète, c’est donc un bon pari. – Davinci Jeremie (@ Davincij15) 18 mai 2021

Bitcoin et autres crypto-monnaies ont connu une tendance à la baisse au cours des 10 derniers jours.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici