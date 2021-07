YouTuber Puneet Kaur allègue que Raj Kundra a envoyé son DM en essayant de l’attirer pour l’application Hotshots

Après l’arrestation de Raj Kundra dans l’affaire porno, YouTuber Puneet Kaur a consulté mercredi ses histoires Instagram pour révéler que l’homme d’affaires lui avait déjà envoyé un message direct pour Hotshots. Les histoires Instagram de Punnet ont laissé entendre que l’homme d’affaires l’avait contactée dans le cadre de la supposée publication de contenu pornographique sur Hotshots pour lequel il a maintenant été placé en détention provisoire.

Réagissant à la nouvelle de l’arrestation de Raj, Puneet a demandé à ses abonnés s’ils se souvenaient du moment où elle avait partagé l’incident de l’entrepreneur qui l’avait contactée à l’époque. Kaur a révélé à ce moment-là qu’elle pensait que c’était du spam. Slamant Raj Kundra, Kaur a déclaré qu’il devrait « pourrir en prison ».

Sur ses histoires Instagram, Puneet Kaur a écrit: « Brooo, vous OGS, vous souvenez-vous de notre vidéo DM vérifiée où il m’a contacté pour des hotshots !?!? Je suis mort. »

Elle a poursuivi: « Je ne peux même pas WTF, cet homme attirait vraiment les gens – nous avons littéralement pensé que c’était du spam quand il m’a envoyé ce DM!? L’homme de Jésus-Christ pourrit en prison. »

Kaur a ajouté des extraits de la vidéo sur ses histoires. On y voit elle et deux autres personnes discutant des DM et se demandant si le compte de Raj avait été piraté. « Cet homme a probablement eu une crise de la quarantaine, jouant avec des filles pour qu’elles se rendent sur Hotshot.com pour faire quelque chose d’étrange, je ne sais pas », a déclaré un homme dans la vidéo après que les trois personnes ont consulté le site sur Internet. « Je pense que son compte a été piraté », dit l’autre homme, et le premier homme fait remarquer, « Ce serait lui donner le bénéfice du doute. »

Pendant ce temps, la police de Mumbai a fait mardi une révélation choquante selon laquelle l’homme d’affaires arrêté Raj Kundra et son beau-frère Pradeep Bakshi sont les cerveaux présumés d’un racket international de films porno perpétré par le biais de leurs sociétés de production de contenu basées en Inde et au Royaume-Uni.

Mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Kundra est le propriétaire de Viaan Industries Ltd, promu conjointement par le couple, tandis que Bakshi – un citoyen britannique marié à la sœur de Kundra – est le président de Kenrin Ltd., Londres.

Le commissaire conjoint de la police (Crime) de Mumbai, Milind Bharambe, a déclaré que les deux sociétés disposaient d’une application mobile appelée « HotShots Digital Entertainment », développée par Kenrin Ltd. L’application HotShots est décrite comme la « première application 18+ au monde » présentant certains des modèles les plus populaires. et des célébrités du monde entier dans des photos exclusives, des courts métrages et des vidéos torrides, ce qui implique du porno soft-to-hard. « L’application gratuite à télécharger a été retirée à la fois par Apple et Google Playstore pour le type de son contenu. La police de Mumbai a récupéré des preuves incriminantes telles que plusieurs films HotShot, clips vidéo, discussions WhatsApp, etc. au cours de l’enquête », a déclaré Bharambe à un rassemblement médiatique bondé.

Il a déclaré que l’enquête sur toute l’affaire de Kundra avait commencé en février 2021 avec le poste de police de Malvani faisant sauter le couvercle en déposant une plainte pour contenu pornographique produit et tiré sur certains bungalows de l’île reculée de Madh et de ses environs dans les zones côtières. de Malad au nord-ouest de Mumbai.

L’enquête policière a fait des révélations surprenantes sur la façon dont les actrices nouvelles ou en herbe venant de toute l’Inde à Mumbai ont été attirées par des offres de travail dans des courts métrages, des séries Web et d’autres films. « Ils ont été appelés pour des auditions et après sélection, ils ont été sélectionnés pour faire des scènes audacieuses, qui sont passées à des tournages semi-nus puis entièrement nus. Certains d’entre eux s’y sont fortement opposés et ont contacté la police », a déclaré Bharambe. Après avoir créé le contenu, les deux sociétés – Viaan et Kendrin – les ont rendus disponibles sur des applications mobiles, proposant des abonnements similaires aux plates-formes OTT traditionnelles, en faisant la publicité sur les réseaux sociaux, qui étaient tous illégaux car la pornographie sous toutes ses formes Inde.

À la suite des enquêtes menées par la police de Malvani et plus tard par la Criminal Branch-CID and Property Cell, au moins 12 arrestations ont été effectuées jusqu’à présent, dont Kundra, son associé technique Ryan J. Tharpe, qui ont été placés en garde à vue jusqu’au 23 juillet par un tribunal d’instance de Mumbai.