YouTuber Niki DeMartino est «horrifiée» par la «crise» de sa famille.

Sa sœur jumelle, Gabi DeMartino, a été suspendue de la plate-forme OnlyFans après avoir publié une vidéo personnelle d’elle-même alors qu’elle était âgée de 3 ans avec la légende «Je ne mettrai pas ma culotte», qui était une citation du clip.

Niki a partagé ses sentiments sur Instagram le jeudi 3 décembre, en écrivant: « Beaucoup d’entre vous connaissent la situation dans laquelle se trouve ma sœur. Elle sait qu’elle a commis une erreur, elle en est la propriétaire et en subit les conséquences. »

Le joueur de 25 ans a expliqué: « Je suis horrifié par ce qui s’est passé et je comprends pourquoi tant de gens sont blessés et en colère. J’ai aussi mal. »

Elle espère que les fans comprendront pourquoi ils ne publieront pas sur leur Niki et Gabi partagés Chaîne Youtube ensemble pour le moment – du moins «pendant que notre famille fait face à cette crise».

Gabi a depuis excusé pour son « action stupide et irréfléchie » dans une vidéo YouTube de deux minutes jeudi. « C’était très insensible et une mauvaise représentation de qui je suis et en quoi je crois », a déclaré le créateur. « Je ne ferais jamais rien pour exploiter ou nuire à un enfant. Je suis vraiment désolé. »