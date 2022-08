YouTuber MrBeast vient d’arriver en Inde pour la première fois et a fait le plus MrBeast jamais vu

Jimmy Donaldson alias MrBeast, qui compte parmi les plus grands créateurs de contenu sur YouTube, est enfin arrivé en Inde, au grand enthousiasme de ses fans dans le pays. MrBeast compte plus de 100 millions d’abonnés sur sa seule chaîne principale et est populaire sur la plate-forme pour créer des vidéos plus grandes que nature. Sa version de Squid Game, qu’il a déposée sur YouTube, a non seulement battu plusieurs records au moment de sa publication, mais a également été vue par plus de 3 millions de Sud-Coréens à eux seuls. La chocolaterie Willy Wonka de MrBeast l’a vu collaborer avec le célèbre chef Gordon Ramsey.

Mais maintenant, MrBeast est sur une nouvelle mission. La personnalité de YouTube souhaite collaborer avec un créateur de contenu indien. Si ce n’est pas déjà une nouvelle passionnante pour ses fans et la communauté des joueurs, MrBeast effectue actuellement son premier voyage en Inde, quelque chose qu’il a partagé sur son histoire personnelle sur Instagram.

Le jeune homme de 24 ans, selon son histoire Instagram ultérieure, a approché une personne au hasard et lui a demandé de revoir la qualité du doublage en hindi dans l’une de ses vidéos.

“Demander à des gens au hasard s’ils aiment la qualité de mes doublages en hindi lol”, a-t-il écrit.

En plus de gérer des chaînes extrêmement populaires qui incluent MrBeast Gaming, Reacts et Philanthropy parmi beaucoup d’autres, l’arsenal de MrBeast se vante également de chaînes internationales qui remettent en ligne les vidéos de sa chaîne principale et sont souvent doublées par des personnalités bien-aimées de ces pays respectifs. Cette liste comprend une chaîne en hindi, et obtenir la validation d’un Indien au hasard est la chose la plus MrBeast que Jimmy puisse faire.

MrBeast a laissé tomber un indice

Il y a quelques jours à peine, la communauté des joueurs a éclaté lorsque MrBeast a répondu à un tweet de 8Bit Thug qui disait : « @MrBeast devrait planifier une vidéo ici en Inde. La communauté des créateurs est énorme ici avec [an] public fou ! Cela pourrait être la vidéo la plus regardée à coup sûr !

Reconnaissant la mention de 8Bit Thug, MrBeast a simplement demandé: “Je suis en panne, avec qui dois-je collaborer?”

Le créateur de contenu populaire sur YouTube a, dans le passé, donné une île d’une valeur de Rs 5 crore, acheté toutes les voitures d’un concessionnaire, donné des pourboires à des serveurs et des personnes au hasard des milliers de dollars, adopté tous les chiens dans un refuge, ouvert une banque gratuite pour les étrangers , a acheté des panneaux d’affichage coûteux pour soutenir PewDiePie dans la sous-guerre contre la série T.

Ses efforts les plus “sérieux” incluent le fer de lance des campagnes Team Seas et Team Trees visant à rendre la planète meilleure. Tous les revenus de sa chaîne philanthropique servent à aider et à nourrir les personnes dans le besoin.

