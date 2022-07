YouTuber MrBeast franchit un méga 100 millions d’abonnés

YouTuber MrBeast, alias Jimmy Donaldson, est connu pour ses projets ambitieux et ses défis originaux. Il a maintenant réussi à franchir une nouvelle étape puisque sa principale chaîne YouTube a dépassé les 100 millions d’abonnés. Selon un rapport de Variety, dans un communiqué, le YouTuber a déclaré : « 100 millions signifient tellement. Je fais des vidéos depuis l’âge de 11 ans. Ce chiffre représente en quelque sorte tout ce que j’ai fait dans ma vie et je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont déjà regardé une vidéo. J’espère faire YouTube jusqu’au jour de ma mort. Pour célébrer cette étape importante, MrBeast prévoit de publier de nouvelles marchandises via un flux en direct exclusif sur YouTube. De plus, il mettra en ligne l’une de ses vidéos les plus chères de tous les temps le 4 août.

Plus d’un million de personnes ont célébré 100 000 000 d’abonnés avec moi YouTube est la seule chose qui m’a toujours rendu heureux et je suis reconnaissant de pouvoir le faire toute la journée tous les jours 🙂 pic.twitter.com/eJk5icuoQd – MrBeast (@MrBeast) 28 juillet 2022

On estime qu’il est le YouTuber le mieux rémunéré de 2021. Son empire comprend 18 chaînes dont, les principales MrBeast, MrBeast Shorts, MrBeast Gaming, Beast Reacts et Beast Philanthropy. Avec cela, il compte plus de 215 millions d’abonnés et a recueilli plus de 30 milliards de vues à ce jour.

Il est connu pour ses projets ambitieux. Plus tôt cette année, il s’est rendu en Afrique et a creusé des puits dans des villages nommés Mbouda et Foumbot car les habitants n’ont pas « d’accès fiable » à l’eau. Il s’est associé à une association caritative et a construit deux puits séparés qui pourront produire 10 000 litres d’eau séparément. Il explique comment le premier puits sera creusé à moins de 180 pieds et le second sera creusé à moins de 270 pieds. Tout le monde a besoin d’eau pour survivre. Cependant, beaucoup n’y ont pas accès.

Le YouTuber a également recréé Squid Games avec 456 participants. La personne qui a survécu le plus longtemps remporte 456 000 $. L’ensemble de MrBeast comprenait des répliques de tous les jeux de la série comme Red Light Green Light, le défi en nid d’abeille, le jeu de billes, le tir à la corde, le défi du saut de verre et le dernier jeu Squid. Pour le défi final, cependant, il a remplacé le populaire Squid Game de Corée du Sud par des chaises musicales afin que les participants occidentaux connaissent les règles. En dehors de cela, le seul écart par rapport à la série réside dans le fait que personne n’a été assassiné pour avoir perdu l’un des jeux.

