YouTuber MrBeast discute de plans extravagants pour son adieu

MrBeast, un YouTuber populaire, sait déjà quelle sera sa dernière vidéo si et quand il décède. Il a partagé l’idée surprenante dans un épisode du podcast Flagrant d’Andrew Schulz.

Jimmy Donaldson, 23 ans, alias MrBeast est incontestablement l’un des producteurs de contenu les plus populaires sur YouTube. MrBeast a amassé bien plus de 105 millions d’abonnés, juste derrière PewDiePie, et a gravi les échelons grâce à ses vidéos virales, ses défis intéressants mais difficiles et ses bousculades comme le MrBeast Burger et ses barres de chocolat festives. Cette semaine, Mr Beast a fait sensation en admettant qu’il avait refusé une somme d’argent ridicule pour sa chaîne.

MrBeast essaie constamment de se surpasser et de voir ce qu’il peut accomplir avec ses prochaines vidéos plus grandes ou meilleures. Cependant, sa dernière vidéo surpasserait toutes ses précédentes.

Lors de la discussion de ses intentions pour sa dernière vidéo, qui sera mise en ligne après son décès, Donaldson s’est assis avec le comédien Andrew Schulz pour un épisode du podcast Flagrant.

Mais les déclarations surprenantes de MrBeast ne se sont pas arrêtées là. Il a également déclaré que s’il mourait, sa chaîne YouTube d’un milliard de dollars serait à gagner et ses amis devraient mettre tous leurs efforts dans la lutte pour la garder.

Le YouTuber a ajouté qu’il recrutera trois de ses amis les plus proches, Chandler, Karl Jacobs et Chris, qui participeront spontanément à un concours où la dernière personne à garder la main sur sa pierre tombale obtiendra sa chaîne.

MrBeast a poursuivi, ajoutant « cela se produit, notez mes mots. Je ne sais même pas si je l’ai vraiment dit publiquement. Je l’ai tweeté une fois, mais je suis sérieux, je m’en fous de combien vous pleurez, n’est-ce pas [his friends should] mettre la main sur la pierre tombale et donner la chaîne à celui qui gagne, d’accord ? Et ne les intimidez pas pour cela, ils font juste ce que je veux.

De plus, il a dit qu’il avait un “plan de match” complet avec des instructions écrites sur la façon de relever le défi après sa mort. Il a indiqué qu’il devra peut-être le réviser pour ajouter deux autres participants. Contrairement à la suggestion de Schulz d’une vue spectaculaire comme l’Égypte, il a clairement indiqué que le défi se produirait probablement «quelque part privé».

