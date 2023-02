YouTuber MrBeast a guéri 1 000 personnes aveugles mais ce n’est pas un héros

MrBeast AKA Jimmy Donaldson, le YouTuber le plus populaire au monde, a récemment parrainé des opérations de la cataracte pour 1 000 personnes aveugles ou presque aveugles, puis s’est retrouvé au milieu d’une controverse. Cela semble contre-intuitif, non ? En réalité, le «discours» des médias sociaux autour du YouTuber repose sur une critique valable du capitalisme qui semble se faire passer pour des actes de charité aléatoires.

Twitter – Les gens riches devraient aider les autres avec leur argentMoi – D’accord, j’utiliserai mon argent pour aider les gens et je promets de donner tout mon argent avant de mourir. Chaque centime. Twitter – MrBeast mauvais – MrBeast (@MrBeast) 30 janvier 2023

Millionnaires, ils sont comme nous

Chacune des vidéos incroyablement élaborées de MrBeast nécessite un investissement important, égalé par personne d’autre dans le domaine. S’adressant aux YouTubers Colin et Samir, MrBeast a révélé que ses finances fonctionnaient sur le principe du réinvestissement, où ce qu’il gagne d’une vidéo est canalisé vers la suivante. Il a dit à Colin et Samir que chacune de ses vidéos représente en moyenne un investissement d’au moins un demi-million de dollars. Dans le processus, le YouTuber subit des pertes importantes. Par exemple, sa vidéo où il a donné des maisons lui a rapporté moins d’un demi-million de dollars.

La mère de MrBeast est celle qui s’occupe de l’aspect commercial des choses et pourrait être considérée comme la plus frugale, tandis que le YouTuber lui-même fonctionne sur le principe d’une ambiance beaucoup plus détendue “continuez simplement”. Pourquoi, alors, la critique ?

Dans sa propre défense contre la vidéo sur la guérison de la cécité, MrBeast a écrit dans un tweet : « Cela a sensibilisé et fait parler des tonnes de gens. Aussi quels bénéfices ? La vidéo moyenne de MrBeast a perdu 1 500 000 $ l’année dernière lol”.

Les gens qui ont amassé tellement de richesses qu’ils ont haussé les sourcils ont l’habitude d’insister sur une personnalité “autodidacte” – pensez à Elon Musk ou aux Kardashian. Ils prétendent être des croisés du travail acharné et de la persévérance, alors qu’en réalité, ils ne vendent rien d’autre que le vieux rêve américain fatigué.

La critique contre MrBeast vient du même endroit où la critique contre la philanthropie elle-même provient. Les actes de charité perpétuent les mêmes structures du capitalisme qui les nécessitent en premier lieu. La bienveillance ne peut jamais être radicale, même si de nombreux fans de MrBeast aimeraient faire de lui un héros.

Sur la sensibilisation

L’ophtalmologiste et chirurgien Jeff Levenson, qui a collaboré avec MrBeast pour les chirurgies de la cataracte, a connecté MrBeast à SEE International, une organisation à but non lucratif qui l’a aidé à atteindre encore plus de personnes, jusqu’à ce que 1000 chirurgies aient été effectuées pour des personnes à travers la Jamaïque, le Honduras, la Namibie, le Mexique, l’Indonésie et le Brésil. , le Vietnam et le Kenya. Il va sans dire que de tels actes de charité sont arbitraires et ne peuvent espérer apporter un changement systémique, quelle que soit la “sensibilisation” qui y est apportée.

Nous avons les remèdes à de nombreuses maladies, mais le problème que nous rencontrons est que lorsque les entreprises peuvent profiter de la santé des gens, elles font pression sur le gouvernement pour s’assurer que le traitement ne soit jamais gratuit. “. pic.twitter.com/poOrhf0E4D — ostonox (@ostonox) 30 janvier 2023

Ce que le truc de Mr Beast me dit, c’est que tant de gens rateraient un point si fort que si les Hunger Games étaient réels, vous feriez l’éloge des riches pour avoir donné l’opportunité aux gens !!! au lieu de vous demander pourquoi les jeux sont faux en premier lieu – Rinna ️‍⚧️ (@RinRinYikes) 31 janvier 2023

Mr Beast est un excellent exemple de la façon dont la philanthropie en tant que concept existe uniquement pour donner une légitimité aux millionnaires. pourquoi est-il acceptable qu’un individu pris au hasard contrôle des actifs aussi vastes ? personne n’a élu monsieur la bête. son argent devrait appartenir au peuple, pour qu’il puisse en faire ce qu’il veut. pic.twitter.com/UtFlug43Tf– gryphoner (@OneRadChee) 1 février 2023

‘Porno caritatif’

Ce qui a rendu les gens encore plus méfiants à l’égard de MrBeast, c’est l’aspect performatif de ses vidéos. Ils sont clairement conçus pour déclencher des sentiments, comme la vignette le montrant souriant à côté d’un enfant pour qui le monde vient de s’éclaircir. C’est là qu’intervient l’argument de l’exploitation ; les personnes dont la vue a été restaurée allaient évidemment consentir à la procédure, mais il est fallacieux de suggérer que l’exploitation ne peut se produire qu’en l’absence de consentement.

À l’appui de MrBeast, les gens ont fait valoir qu’il avait créé un système autonome qui lui permettait de “faire de bonnes choses”.

>faire une bonne choseune bonne chose coûte beaucoup d’argent pour y arriverbesoin d’argent après avoir dépensé tout votre argent pour faire une bonne choseposter sur une bonne chose pour que les gens puissent vous donner plus d’argent pour faire plus de bonne chose quel est le problème ici— ms. ciel bleu ️‍⚧️ (@lobster_dev) 1 février 2023

Certes, certaines personnes riches sont meilleures que d’autres personnes riches – MrBeast n’est évidemment pas dans le domaine de l’accumulation de richesses comme le fait Elon Musk. Pourtant, le problème avec ce raisonnement réside dans le fait que les vidéos de MrBeast continueront de rentabiliser des actes de charité aléatoires. À ce stade, il pourrait tout aussi bien se débarrasser de la ruse de la charité et s’appeler ce qu’il est : profiter, gagner une récompense gonflée pour avoir vendu quelque chose qui aurait dû être disponible gratuitement en premier lieu.

Toute la philosophie des YouTubers et autres influenceurs des médias sociaux existe pour perpétuer le capitalisme avec toutes ses composantes culturelles et sociales. Marx se retourne probablement dans sa tombe après avoir appris que les gens attendaient beaucoup mieux d’un type appelé MrBeast.

