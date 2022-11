YouTuber MrBeast a donné à un enfant de l’argent d’une valeur de 180 000 rands pour Halloween. Le gamin voulait des bonbons à la place.

Le plus grand YouTuber américain, MrBeast, est connu pour donner de grosses sommes d’argent dans ses vidéos.

Pour Halloween, le YouTuber a déclaré qu’il avait donné des iPhones et des lots de 10 000 $ – soit environ 180 000 R – à des trompeurs.

Selon le YouTuber, un enfant a tenté d’échanger l’argent contre des bonbons.

Dans un Vidéo TikTok publiée le 2 novembre, MrBeast, dont le vrai nom est Jimmy Donaldson, a déclaré qu’il allait donner 10 000 $ au prochain trompeur qui franchirait sa porte dans une légende à l’écran sur le post. Le YouTuber a ensuite ouvert la porte pour révéler un petit enfant debout devant un petit groupe.

On pouvait entendre Donaldson dire: “Hé, voici 10 000 $”, et mettre une liasse d’argent dans le seau de l’enfant. L’enfant a dit « merci » et un adulte debout à côté de l’enfant a dit : « Oh mon Dieu, tu es sérieux ? »

On pouvait alors voir l’enfant prendre le paquet d’argent et essayer de le rendre à Donaldson.

“Non, non, c’est à vous. Non, gardez-le”, a déclaré Donaldson.

Le YouTuber a ensuite donné à l’enfant, et à d’autres enfants qui se tenaient avec lui, des barres de Fêtesla marque de produits chocolatés de YouTuber.

Donaldson aussi tweeté à propos de la rencontre du 3 novembre, en écrivant : “Je distribuais 10 000 $ à Halloween et un enfant a essayé d’échanger les 10 000 $ contre des bonbons.”

Il a ensuite partagé un capture d’écran de l’enfant essayant de lui rendre l’argent, avec une légende qui disait: “POV tu veux un bar Feastables au lieu de 10 000 $.”

Dans un espace séparé TIC Tac posté le 2 novembre, on pouvait voir Donaldson remettre ce qui semblait être des boîtes d’iPhone à des tricheurs. Il a donné deux boîtes à un enfant vêtu d’un costume sur le thème de Minecraft, et a également distribué ce qui semblait être une PlayStation et deux paires d’AirPod Apple.

Le YouTuber, qui est l’un des plus regardés et le mieux payé créateurs sur la plate-forme, est connu pour offrir des prix de grande valeur dans ses vidéos. L’année dernière, il a recréé l’émission Netflix “Squid Game” et avait 456 personnes en compétition pour 456 000 $, et en juin, il a donné 500 000 $ à un fan dans un concours inspiré de “Willy Wonka & the Chocolate Factory”.