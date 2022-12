YouTuber MrBeast a demandé s’il peut être PDG de Twitter, voici comment Elon Musk a répondu

Le sort du site de micro-blogging Twitter reste incertain après que le chef de Twit Elon Musk a perdu le sondage et a affirmé qu’il se retirerait. Dans les résultats du sondage, 57% des électeurs, soit 10 millions de voix, ont préféré la démission de Musk. Au milieu de tout le chaos, Jimmy “MrBeast” Donaldson, le YouTuber le plus abonné au monde, a demandé s’il pouvait être le PDG de Twitter. “Puis-je être le nouveau PDG de Twitter ?”, a-t-il tweeté. Répondant à son tweet, Musk a déclaré : “Ce n’est pas hors de question.”

L’interaction entre les deux a immédiatement attiré l’attention et est devenue virale sur tous les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, en mai, Musk a promis Twitter à YouTuber MrBeast s’il “meurt dans des circonstances mystérieuses”. Musk a partagé une photo qui, selon lui, lui avait été envoyée par l’ancien Premier ministre russe Dmitri Rogozine, où il accusait Musk de collusion avec les nazis. L’agence spatiale du Kremlin, selon Elon Musk, a envoyé une note aux médias russes dans laquelle il dit qu’Elon Musk est responsable puisqu’il a décidé d’armer les fascistes. Peu de temps après, Musk a tweeté : “Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, c’est bien de savoir .” MrBeast a demandé: “Si cela se produit, puis-je avoir Twitter”; Musk a répondu “Ok” et c’était tout. MrBeast a suivi avec un “No takeies backsies”.

En outre, un utilisateur de Twitter devient actuellement viral pour son fil satirique sur le fait de devenir le prochain PDG de l’entreprise. Cela survient alors qu’Elon Musk a perdu un récent sondage dans lequel il a demandé aux gens s’il devait démissionner en tant que chef de Twitter. La comédienne nominée aux Emmy Awards, Bess Kalb, s’est emparée de son compte sur les réseaux sociaux et a partagé un fil de cinq messages remerciant Elon Musk. “Il est bien plus que l’héritier profiteur de l’apartheid d’un propriétaire de mine d’émeraude qui le déteste ouvertement, c’est un homme dont le seul ami actuel est Jared Kushner. Je sais qu’avec son niveau de savoir-faire et sa prévoyance irréprochable, @elonmusk ira certainement sur Mars”, a-t-elle écrit.

