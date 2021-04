Le populaire YouTuber Mark Rober, surtout connu pour ses gadgets à faire soi-même et ses vidéos scientifiques amusantes, a parlé de son fils dans sa récente vidéo. L’ingénieur de 41 ans a révélé que son fils avait des besoins spéciaux. C’était la première fois que Mark parlait de l’état de son fils et expliquait comment les enfants autistes voient le monde différemment. Dans la vidéo, qui dure environ 10 minutes, Mark a partagé des moments intimes qui l’ont montré à lui et à son fils engagés dans des conversations réconfortantes. Mark a expliqué qu’il se sentait protecteur envers son fils et c’est pourquoi il n’a jamais rien partagé à son sujet.

Maintenant, il a lancé une collecte de fonds en collaboration avec l’organisation Next for Autism où plusieurs célébrités se joindront à lui pour collecter des fonds pour les adultes autistes. Mark a expliqué qu’il existe plusieurs organisations qui aident les enfants autistes, mais à mesure qu’ils grandissent et entrent dans le monde réel, peu de soutien leur est accordé. Les adultes autistes ont également besoin d’un soutien spécial pour leur permettre d’accéder à l’éducation et à l’emploi, et par conséquent, avec cette prochaine collecte de fonds, Mark et plusieurs célébrités espèrent générer cette sensibilisation et cet argent.

La vidéo montrait Mark expliquant comment une personne autiste regarde le monde d’une manière différente. Pour une personne autiste, chaque détail sollicite son attention contrairement à d’autres qui peuvent se concentrer sur une conversation dans un lieu public bruyant. Il a également montré comment son fils aime connaître la couleur préférée d’une personne afin de pouvoir leur envoyer une lettre avec une page colorée avec cette couleur et une note personnelle de son côté.

La vidéo a réussi à montrer comment les personnes autistes ont besoin de soins spéciaux et, par conséquent, la prochaine collecte de fonds est cruciale pour leur soutien et leur développement à l’avenir. Mark rejoindra l’animateur de l’émission de fin de soirée Jimmy Kimmel, avec Jon Stewart, Conan O’Brien, Chris Rock, Adam Sandler, Stephen Colbert, John Oliver, Jack Black, Andy Samberg et une collection stellaire de stars, de créateurs YouTube, d’artistes et de comédiens. , des musiciens, des athlètes et plus encore lors d’un événement interactif de trois heures diffusé en direct alors qu’ils recueillent des fonds pour soutenir NEXT for AUTISM.

L’événement aura lieu le 30 avril. Découvrez les détails ici.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici