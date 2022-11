YouTuber Mark Rober a laissé tomber un œuf de l’espace qui est tombé à Victor Valley

Le populaire YouTuber Mark Rober, mieux connu pour ses gadgets et ses vidéos scientifiques amusantes, a fait une autre expérience. Dans sa récente vidéo YouTube, il a laissé tomber quelques œufs de l’espace qui sont tombés dans la vallée de Victor. Cela a été fait plus tôt cette année, cependant, la vidéo “Egg Drop From Space” a été téléchargée sur YouTube le Black Friday. Dans la vidéo, on pouvait voir l’équipe conduire sur Bear Valley Road en direction de Deadman’s Point à Apple Valley. ballon météorologique dans l’espace a montré la vallée de Victor, y compris des points de repère tels que le lac Spring Valley et la rivière Mojave.

La vidéo, depuis mise en ligne, a recueilli 9,9 millions de vues. L’équipe comprenait le spécialiste des fusées et de la propulsion Joe Barnard, de BPS Systems. Il a principalement aidé avec le système de guidage et la conception de la fusée. Regarde:

Son plan initial était de fixer un œuf sur une fusée qui serait soulevée par un gros ballon météo.

Pendant ce temps, plus tôt, le YouTuber a parlé de son fils. Il a révélé que son fils avait des besoins particuliers. C’était la première fois que Mark parlait de la condition de son fils et expliquait comment les enfants autistes voient le monde différemment. Dans la vidéo, qui dure environ 10 minutes, Mark a partagé des moments intimes qui le montraient, lui et son fils, engagés dans des conversations réconfortantes. Mark a expliqué qu’il se sentait protecteur envers son fils et c’est pourquoi il n’a jamais rien partagé à son sujet.

Il avait lancé une collecte de fonds en collaboration avec l’organisation Next for Autism où plusieurs célébrités se joindront à lui pour récolter des fonds pour les adultes autistes. Mark a expliqué qu’il existe plusieurs organisations qui aident les enfants autistes, mais à mesure qu’ils grandissent et entrent dans le monde réel, peu de soutien leur est accordé. Les adultes autistes ont également besoin d’un soutien spécial pour leur permettre d’accéder à l’éducation et à l’emploi, et donc avec cette prochaine collecte de fonds, Mark et plusieurs célébrités espèrent générer cette prise de conscience et cet argent.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici