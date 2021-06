YouTuber Manoj Dey alias Manoj Modak devient une source d’inspiration pour des milliers de jeunes du Jharkhand | Nouvelles des gens

New Delhi : Il en faut beaucoup pour être un YouTuber compétent avec beaucoup d’abonnés. Vous avez besoin d’un bon contenu, d’un contenu efficace et d’efforts cohérents pour le promouvoir numériquement. Ainsi, avec beaucoup d’efforts, vous finissez par devenir un YouTuber connu sur le paysage Web. L’un de ces noms est Manoj Dey, un petit garçon du village de Dhanbad dans le Jharkhand. Il a toujours eu l’idée de faire quelque chose de différent dans sa vie. Ainsi, lorsque les médias sociaux sont arrivés, il n’a pas tardé à explorer les différentes plateformes et a pris l’avantage.

Jeunesse

Il a toujours voulu aller au-delà des choix traditionnels d’emploi et de vie professionnelle, car les jeunes sont plus enclins à occuper des emplois gouvernementaux. Cependant, il a pensé sur des lignes différentes plutôt que de suivre le même vieux chemin. En 2016, il a lancé sa chaîne YouTube et a commencé à publier différentes vidéos réalisées sur divers aspects des revenus via YouTube, des éléments techniques ainsi que des vidéos générales, notamment la maison de Dhoni, sa première voiture et bien d’autres. Chacune de ses vidéos a recueilli de nombreuses vues et certaines d’entre elles sont même devenues virales sur le Web, gagnant des millions de vues.

Chaînes YouTube

Il gère deux chaînes -https://youtube.com/c/ManojDey et https://youtube.com/c/ManojDeyVlogs qui comptent un nombre important d’abonnés. Ces deux chaînes Youtube sont en mesure de recueillir 1,6 million d’abonnés, ce qui l’a aidé à devenir un visage populaire sur le paysage Web. Il a gagné gros en utilisant ces canaux et il a de plus grands projets cette année et la prochaine afin de gagner gros dans l’industrie. Avec un tel exploit incroyable, il est capable de changer les choses dans le monde entier, faisant de lui le modèle pour beaucoup dans sa ville natale et son état.

(Avertissement : il s’agit d’un contenu de Brand Desk)