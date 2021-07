YouTuber Karl Rock mis sur liste noire de l’Inde pendant un an, visa annulé

Le populaire YouTuber Karl Edward Rice, qui s’appelle « Karl Rock », a affirmé vendredi sur les réseaux sociaux qu’il lui avait été interdit de rentrer en Inde. Sur sa chaîne YouTube, Rock a posté un partage vidéo selon lequel le gouvernement indien l’aurait mis sur liste noire et bloqué son entrée dans le pays. Son épouse, une ressortissante indienne qui vit à Delhi, a déposé une requête auprès de la Haute Cour de Delhi pour contester cette décision. Vendredi, Rock a mis en ligne une vidéo YouTube intitulée « Pourquoi je n’ai pas vu ma femme depuis 269 jours », dans laquelle il a affirmé qu’il avait été séparé de sa femme et de sa belle-famille parce qu’il avait été mis sur liste noire par le gouvernement indien.

Rock est un ressortissant néo-zélandais et titulaire d’un visa qui est marié à une ressortissante indienne, Manisha Malik, depuis 2019 et a résidé à Pitampura à Delhi jusqu’en octobre 2020. En plus de sa vidéo YouTube, Karl a également lancé une pétition change.org. « J’ai quitté l’Inde pour voyager à Dubaï et au Pakistan en octobre 2020 et en partant, ils ont annulé mon visa à l’aéroport. Ils ne voulaient pas me dire pourquoi. Donc, à Dubaï, j’ai demandé un nouveau visa. Ils m’ont convoqué à une réunion et m’ont dit que j’avais été mis sur liste noire et qu’ils ne pouvaient donc pas me délivrer de visa pour rentrer chez moi », écrit-il dans la pétition. Il ajoute qu’il n’a pas reçu de préavis en raison de son liste noire. « Avant que quelqu’un soit ajouté à la liste noire, on doit lui donner la raison et le temps de répondre. Je ne l’étais pas. »

En réponse à la plainte de Rock, un responsable du MHA a confirmé à l’ANI que le YouTuber était effectivement interdit – pour avoir enfreint les conditions de son visa, qui comprenaient « violation des normes de visas multiples, il a été trouvé en train de faire des affaires avec un visa de touriste, il est interdit pendant un année, son visa est annulé. »

Le vlogger d’origine néo-zélandaise Karl Rock a été mis sur liste noire par le gouvernement indien pour avoir enfreint plusieurs normes de visa, il a été trouvé en train de faire des affaires avec un visa de tourisme, il est interdit d’un an, son visa est annulé: un responsable du MHA a déclaré à ANI – ANI (@ ANI) 10 juillet 2021

Étant marié à un ressortissant indien, Rock a reçu un visa X-2, destiné aux conjoints et aux enfants de ressortissants indiens, valable jusqu’en 2024. L’une des conditions du visa était qu’il devait quitter l’Inde tous les 180 jours ou intime. le Bureau régional d’enregistrement des étrangers (FRRO) concerné. Sa dernière entrée en Inde remonte à novembre 2019, rapporte Indian Express.

Alors que Rock quittait l’Inde pour se rendre à Dubaï et au Pakistan en octobre 2020, son visa a été annulé à l’aéroport de Delhi. À Dubaï, il a demandé un nouveau visa et a ensuite été convoqué au haut-commissariat indien et informé qu’il avait été mis sur liste noire.

Rock était devenu populaire auprès du public indien lorsque l’année dernière, il avait fait un don de plasma plus tôt aux patients de Covid-19 en Inde. Même le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, avait tweeté à propos de Karl, affirmant qu’il donnait l’exemple à beaucoup. « Karl Rock, un Delhiite d’origine néo-zélandaise a fait don de plasma à la banque de plasma du gouvernement de Delhi. Vous devez regarder sa vidéo sur son expérience. Je suis sûr que cela encouragera beaucoup d’autres à se manifester pour donner leur plasma et aider à sauver des vies », avait tweeté Kejriwal en juillet.

Karl Rock réside en Inde depuis quelques années, compte des milliers d’adeptes et voyage dans différentes villes de l’Inde, explorant leurs coins et recoins.

