YouTuber Karl Rock a interrogé un garçon pakistanais de 11 ans sur l’Inde. Sa réponse vous fera sourire

YouTuber Karl Rock, célèbre pour son blog de voyage et son contenu basé en Inde et en Asie du Sud-Est, est actuellement au Pakistan.

Rock voyage à travers ce qu’il a appelé «l’Inde pré-partitionnée» et rencontre plusieurs de ses fans et abonnés dans le processus. Dans une de ces interactions, Rock a rencontré un garçon pakistanais de 11 ans.

Rock a rencontré Zakiyas ou «Zack» à Lahore, sur un stand de nourriture au bord de la route. Zack et son père traitent Rock avec un repas d’Hareesa, et en tant que vlogs Rock, il finit par parler à Zack de l’expérience et de la cuisine pakistanaises.

Ils abordent également un sujet plus courant: l’Inde. Rock est actuellement basé en Inde et est marié à une Indienne, et quand il interroge Zack sur l’Inde, le garçon répond qu’il y a des amis. Il mentionne également que son père s’est rendu en Inde à quelques reprises, la dernière remontant à six ans lorsqu’il s’est rendu à Amritsar.

Rock demande aussi au garçon ce qu’il pense de l’Inde, le garçon dit « Il y a des gens bons et mauvais partout. Donc nous ne pouvons juger personne. » Gagné par la réponse, Rock dit « Haan, saahi baat hai. » (Oui c’est correct.)

Rock mentionne également que pendant le temps qu’il a passé au Pakistan, il a rencontré plusieurs personnes qui ont visité l’Inde, que ce soit pour le tourisme, des conférences ou pour rencontrer de la famille. Il mentionne que ce n’est généralement pas «l’inverse» et que peu d’Indiens qu’il connaît ont visité le Pakistan. Il fait également appel à ses abonnés pour qu’ils viennent absolument visiter le Pakistan et voir l’endroit par eux-mêmes.

Rock est actuellement en tournée au Pakistan et publie régulièrement des vlogs et des vidéos de voyage du pays.

Le YouTuber néo-zélandais Karl Rock a visité l’Inde pour la première fois en 2013 et est depuis tombé amoureux de la culture, des gens et de la nourriture du pays à tel point qu’il a fini par épouser une Indienne et s’installer à New Delhi.

Fasciné par ce qu’il a vécu pendant son séjour dans le pays, Karl a commencé à faire la chronique de ses voyages sur YouTube et au fil des ans est devenu une chaîne incontournable pour les étrangers quant à ce à quoi ils pouvaient s’attendre en visitant l’Inde en regardant ses superbes vidéos de bricolage. Négocier avec les vendeurs pour parler en hindi, donner des conseils professionnels pour éviter les arnaqueurs dans le pays, profiter du tapri ki chai, la popularité de Karl a connu une ascension fulgurante dans le circuit YouTube indien.