YouTuber Joel Haver répond à propos du sketch volé de “Saturday Night Live” Mopays.com

Fans de la star de YouTube Joël Haver croire que son contenu a été volé pour un Saturday Night Live sketch. Miles Teller a accueilli l’épisode du 1er octobre de la série de sketchs comiques qui comportait un sketch intitulé “Charmin Bears”, où le Top Gun : Maverick La star a joué un jeune ours Charmin qui veut devenir danseur, au grand dam de sa famille. Joel, qui compte plus d’un million d’abonnés sur YouTube, a réalisé une vidéo similaire en juillet intitulée “Toilet Paper Bears” avec presque exactement la même prémisse que le SNL sketch.

“Quand il s’agit de ces accusations de vol, je me trompe toujours du côté de la coïncidence”, a déclaré Joel dans sa réponse vidéo à SNL le 4 octobre. «Je pense que la pensée parallèle se produit plus souvent qu’autrement. En ce qui concerne l’histoire des ours Charmin, il y aurait beaucoup de coïncidences à aligner pour en faire une véritable coïncidence, mais je ne pense pas que ce soit malveillant », a-t-il ajouté. “C’était soit un emprunt inconscient à quelqu’un de leur équipe de scénaristes qui a vu ma vidéo, soit c’était une coïncidence sauvage.”

Joel a admis qu’il trouvait cela “assez alarmant” à quel point sa vidéo de l’été était similaire à SNL‘s sketch qui a également présenté Kenan Thompson, Bowen-Yanget Heidi Garner. “J’étais comme wow… d’habitude quand ces choses arrivent, je suis capable de voir que c’est le même concept mais ils l’ont emmené quelque part différent… mais celui-ci était un peu bizarre, j’étais comme wow celui-ci est très similaire”, il a dit.

Dans l’ensemble, Joel n’est pas fou du sketch “Charmin Bears” et pense qu’il y a un “chevauchement inévitable” qui se produit avec autant de contenu disponible en ligne. « Si j’étais encore un petit créateur, ce que j’ai été pendant longtemps, je pourrais le voir me frotter dans le mauvais sens et je serais un peu plus susceptible de croire qu’ils l’ont volé. Je dois reconnaître que je suis en mesure de ne pas être dérangé par cela », a expliqué Joel. “J’ai de la chance si SNL m’a volé, j’ai de la chance d’être en mesure de faire voir mes affaires à suffisamment de personnes pour ce arriverait même », a-t-il également déclaré.

