YOUTUBER Jake Paul nie avoir agressé sexuellement la star de TikTok Justine Paradise en 2019 en la forçant à lui faire une fellation – et jure de poursuivre pour diffamation.

Paradise a publié une vidéo YouTube alléguant que Paul l’avait forcée à lui faire une fellation lors d’un incident en juillet 2019 à son domicile de Los Angeles.

Paul promet d’intenter une action en justice contre Paradise Crédit: AP

La star de TikTok, Justine Paradise, a allégué que Jake Paul l’avait agressée sexuellement. Crédit: YouTube / Justine Paradise

Mais Paul repousse ces affirmations, publiant une déclaration par l’intermédiaire de son avocat Daniel E. Gardenswartz et niant que tout l’événement ait eu lieu.

« Alors que d’autres ont déjà commencé à démystifier la plainte qui lui est reprochée, notre client nie catégoriquement l’allégation », a déclaré Gardenswartz à TMZ.

L’avocat de Paul a ajouté qu’il « a la ferme intention de le réfuter de manière agressive et d’intenter une action en justice contre les responsables de la diffamation de sa personnalité ».

« Notre client estime que toute fausse allégation diminue la crédibilité de ceux qui ont vraiment été victimes d’inconduite », a conclu Gardenswartz.

Paul promet de poursuivre Paradise pour diffamation

Il s’entraîne actuellement pour un match de boxe contre la star de l’UFC Ben Askren Crédits: Getty Images – Getty

Paul s’entraîne actuellement pour un match de boxe contre la star de l’UFC Ben Askren ce dimanche.

Paradise, 24 ans, a affirmé dans une vidéo YouTube que Paul, également 24 ans, l’avait agressée dans la maison de l’équipe 10, où il vit avec plusieurs amis.

Le couple s’est rencontré par l’intermédiaire d’un ami commun, et quand ils se sont rencontrés pour la première fois, Paradise a cru qu’ils allaient dans un «studio» pour sortir, qui s’est avéré être la résidence de l’équipe 10.

Paradise a déclaré dans la vidéo qu’elle était au courant de Paul, mais qu’elle n’avait pas regardé ses vidéos et ne savait pas qu’elle le rencontrerait.

Tout de suite, dit-elle, Paul a demandé son numéro de téléphone et ils ont commencé une série d’échanges de textos à partir de juin 2019. L’agression présumée s’est produite en juillet pendant l’une des rares fois où ils étaient seuls ensemble à la maison.

Paradise a affirmé que l’agression présumée avait eu lieu dans la maison de l’équipe 10. Crédit: Instagram

Elle a affirmé que la star de YouTube l’inviterait, mais qu’elle n’interagirait pas avec elle en personne pendant qu’elle était là-bas, l’appelant «maladroit».

Elle a ajouté que les filles venaient et «se jetaient sur lui», et «il allait dans sa chambre avec une fille différente, plusieurs filles différentes chaque jour».

Paradise a noté que Paul était «gentil» avec elle jusqu’au jour de l’incident, quand il l’a embrassée et elle a eu le sentiment qu’il le faisait devant ses amis pour «se montrer» avant de l’inviter dans sa chambre.

La star de TikTok a affirmé que Paul semblait impressionné lorsqu’elle posait des questions sur son passé, mais elle n’était pas sûre que ce soit «juste une carte qu’il joue».

Après avoir discuté un peu, Paradise a déclaré: «Nous dansions dans sa chambre, comme dans la salle de bal», avant que Paul ne la conduise à son lit, où ils se sont embrassés.

Elle a dit qu’elle bougerait ses mains si elle n’était pas à l’aise avec l’endroit où il les plaçait.

Finalement, elle a allégué, Paul a dit: «Si rien ne va se passer, à quoi ça sert?»

Le créateur de contenu TikTok a déclaré: «Je ne pouvais pas lui dire d’arrêter». Crédit: YouTube / Justine Paradise

Paradise a déclaré dans la vidéo que «le sexe est très spécial et très important pour moi».

«Normalement, tout le monde me respecte quand je ne veux pas faire de choses sexuelles, alors j’ai pensé que c’était bien si j’allais dans sa chambre», a-t-elle poursuivi.

« Je pensais que ce serait bien de l’embrasser, parce que je pensais qu’il s’arrêterait si je ne voulais rien faire d’autre. »

Mais Paradise a allégué qu’au lieu de simplement continuer à s’embrasser ou de lui demander de partir, Paul a alors «défait son pantalon, m’a attrapé le visage et a commencé à me baiser le visage».

Le créateur de contenu de TikTok a déclaré: «Je ne pouvais pas lui dire d’arrêter», et que Paul «s’est juste enfoncé en moi, il n’a pas demandé le consentement ou quoi que ce soit. Ce n’est pas OK. À aucun niveau, c’est OK.

«Il savait que je ne voulais rien faire avec lui», a-t-elle affirmé dans la vidéo de près de 21 minutes.

Paul a dit: « Si rien ne va se passer, à quoi ça sert? », Prétend Paradise. Crédit: Jake Paul / Youtube

Paradise a déclaré qu’après l’agression présumée, Paul ne voulait même pas la laisser se nettoyer avant de redescendre.

«Pourquoi m’agresserais-tu sexuellement et ne me laisserais même pas me coiffer et me maquiller?» elle a interrogé dans le téléchargement YouTube.

La femme de 24 ans a déclaré qu’il avait été «carrément impoli» après l’incident et avait fait un «180 complet».

Auparavant, elle a dit: « Il avait été gentil avec moi, il avait été gentil avec moi. »

Paradise a noté qu’elle avait essayé d’entrer en contact avec Paul après parce que «je voulais lui parler de ce que cela me faisait ressentir», mais qu’il avait cessé de lui répondre après cette date.

«J’y pense tous les jours», a déclaré Paradise à propos de l’agression présumée. Crédit: YouTube / Justine Paradise

«Je n’ai jamais eu d’excuses», a-t-elle dit.

«Ce n’est pas parce que je t’ai laissé m’embrasser et que je t’ai laissé me tenir la main et que je t’ai laissé danser avec moi dans ta chambre, ça ne te donne pas le droit.»

Paradise a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles elle avait attendu pour s’exprimer était qu’elle avait signé un accord de non-divulgation et que « je pensais que si vous signez une NDA, vous renoncez à vos droits de parler de quoi que ce soit. »

La star de TikTok a déclaré qu’elle avait finalement décidé de dire quelque chose parce que «plus j’y pense, plus je me rends compte que personne ne pourrait le faire et pense que c’est quelque chose de bien à faire.»

«J’y pense tous les jours», dit-elle.

Paradise pensait également qu’appeler Paul publiquement pourrait le pousser à y répondre, ou du moins être un avertissement pour d’autres filles qui pourraient se trouver dans une situation similaire.

«Même si vous ne me croyez pas, au moins ce sera dans votre esprit quand vous serez avec lui», dit-elle.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) au 800-656-HOPE (4673).