YouTuber Jake Paul affrontera l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley lors d’un match de boxe en août 2021

Le populaire YouTuber Jake Paul boxera l’ancien champion de l’UFC, Tyron Woodley, dans un match prévu pour le 28 août 2021. Selon un rapport d’ESPN, les deux s’affronteront sur le ring dans un combat professionnel. C’est un combat de boxe professionnel de 190 livres dans un ring de 20 x 20 et avec des gants de 10 onces.

Le lieu du match n’a pas été finalisé et plusieurs villes sont envisagées pour cela. Si tout se passe bien, les fans devraient être autorisés pour le match. L’événement, qui sera distribué par Showtime, sera diffusé en pay-per-view.

Confirmant la date du match, Woodley a tweeté un » avertissement » pour Pauland qui a menacé de se nettoyer le cou. Vérifiez-le:

Ce sera la deuxième fois que le YouTuber affrontera un ancien combattant de l’UFC sur le ring. Plus tôt en avril de cette année, il a éliminé le coéquipier de longue date de Woodley, Ben Askren, en moins de deux minutes.

En effet, Woodley était présent au coin de Ben et on l’a même vu s’impliquer dans une confrontation verbale avec Paul et ses coéquipiers avant le début du match. L’incident s’est produit quand Paul s’est mis la main dans le casier.

Jake Paul et son frère Logan Paul sont considérés comme l’un des YouTubers et des personnalités Internet les plus prospères. Les deux frères ont une formation respectable en athlétisme et ont également concouru en tant que lutteurs d’armature dans leur jeunesse. Au cours des dernières années, les deux frères ont également pratiqué le sport de la boxe, combattant dans des matchs de boxe en col blanc et professionnelle.

Pendant ce temps, Logan devrait combattre la légende de la boxe professionnelle à la retraite Floyd Mayweather Jr. – lors d’un match de boxe d’exhibition le 6 juin 2021.

Ce match de boxe très attendu a connu une accumulation de feu. L’un des moments clés de cette accumulation est survenu lors d’une récente conférence de presse où le frère de Logan, Jake, a affronté Mayweather et lui a volé son chapeau en plaisantant. Mayweather et son équipe ont immédiatement appréhendé Jake, ce qui a entraîné une bagarre massive.

