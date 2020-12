La famille de la personnalité YouTube Grace Victory met à jour ses fans sur sa bataille en cours contre le coronavirus.

Selon le message posté sur l’Instagram du vlogger britannique le lundi 28 décembre, Grace a été testée positive au COVID-19 il y a deux semaines au troisième trimestre de sa grossesse. L’aggravation de son état a conduit les médecins à déclencher le travail le 24 décembre, même si elle ne devait pas accoucher avant février 2021.

« Comme vous le savez, Grace a accouché la veille de Noël d’un beau petit garçon, qui va si bien actuellement, il est incroyable », a déclaré le post. «Nous l’aimons tellement. Grace a développé Covid-19 il y a deux semaines et bien que ses symptômes aient été légers au début, ils se sont aggravés au fil des jours. [to] accouchez le plus tôt possible, car elle était trop malade pour poursuivre sa grossesse. «

Le YouTuber, 30 ans, est entré à l’USI le lendemain de son accouchement et est actuellement dans un coma médicalement induit.