YouTuber Gaurav Wasan pardonne à Kanta Prasad, propriétaire de Baba Ka Dhaba, et déclare « Tout est bien qui finit bien » | Buzz News

New Delhi : Kanta Prasad, propriétaire de Baba Ka Dhaba, s’est récemment excusé auprès du YouTuber Gaurav Wasan pour son « erreur » qui a conduit à croire que le blogueur derrière sa célébrité était un « voleur ».

Et maintenant, il semble que le blogueur au bon cœur ait pardonné au couple de personnes âgées son erreur alors qu’il a été vu avec le couple dans leur ancien restaurant du Malviya Nagar à Delhi le lundi 14 juin.

Gaurav Wasan, un blogueur culinaire sur YouTube, a partagé une photo heureuse sur son compte Instagram et a écrit : “Tout va bien qui finit bien .. Galti karne wale se bada Galti maaf karne wala hota he (Mere Maa Baap ne hamesha yehi seekh di hai).”

Sur la photo, le trio peut être vu à l’extérieur du restaurant de Baba et peut être vu en train de sourire pour les photographes. La chose la plus accrocheuse dans l’ensemble était le t-shirt de Wasan qui avait un slogan, « Be The Change » dessus.

Les fans qui ont soutenu Wasan tout au long de ses moments difficiles, l’ont apprécié pour son geste aimable et l’ont félicité d’être un si bon exemple pour l’humanité.

Pour les non avertis, le propriétaire de Baba Ka Dhaba, Kanta Prasad, est récemment revenu à son ancien étal après que son restaurant ait subi d’énormes pertes. L’octogénaire a mis fin à la polémique avec le YouTuber Gaurav Wassan en s’excusant.

Le propriétaire du dhaba, dans le but de clarifier les allégations, s’est excusé auprès de Wasan dans une vidéo qui a été vue en train de faire le tour des plateformes de médias sociaux.

L’année dernière, l’histoire du propriétaire du dhaba était devenue virale après que le blogueur culinaire Gaurav Wasan a visité Baba Ka Dhaba et en a publié un extrait sur son compte Instagram. Dans la courte vidéo, Kanta Prasad a fondu en larmes en racontant son sort face aux difficultés auxquelles il a été confronté lors de la gestion du restaurant à la suite de la pandémie de coronavirus.