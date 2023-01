YouTuber Gaurav Taneja dessine la plus grande carte de l’Inde en avion le jour de la République

Le jour de la 74e République de l’Inde, le pilote, Youtuber et expert en fitness Gaurav Taneja a dessiné une grande carte indienne dans les airs dans le cadre de sa mission appelée “Aasman Mein Bharat”. Il a volé 350 kilomètres en 3 heures pour créer la carte de l’Inde. S’adressant à Twitter, il a partagé sa réussite. Il a écrit : « Nous avons créé History, la plus grande carte de Bharat. Volé pendant près de 3 heures et fait une carte de 350 km de long. Aapke support aur Bharat Mata ke aashirvaad ke bina possible nahi tha. #AasmanMeinBharat #HappyRepublicDay.” Il était accompagné de sa femme, le capitaine Ritu Rathee, qu’il avait taguée dans le post.

La mission ‘Aasman Mein Bharat’ est l’initiative de Gaurav pour manifester son parcours en tant que pilote. Cette mission est aussi un hommage à la nation et une tentative d’amener l’Inde à son apogée. Jetez un oeil au poste:

Le post a cumulé 1 million de vues. “Excellent travail le jour de la République, mais vous avez oublié les îles Andaman et Nicobar qui sont aussi importantes que d’autres parties de l’Inde”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit, Wow… Gaurav ji, Félicitations à vous et Ritu ji pour un tel exploit… superbe. Salut. Jai Hind.”

Pendant ce temps, les célébrations de la fête de la République à Delhi ont commencé avec le président Draupadi Murmu déployant le drapeau national selon la tradition, suivi de l’hymne national avec un salut retentissant de 21 coups de canon. Parmi les nombreuses premières cette fois-ci figuraient – un contingent de marche entièrement féminin de la Force de police de réserve centrale, une fanfare et un contingent de marche combinés des forces armées égyptiennes, le salut de cérémonie avec des canons de campagne indiens de 105 mm et des Agniveers du premier lot du nouveau régime de recrutement des forces armées.

Le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi a rejoint un groupe restreint de dirigeants mondiaux pour avoir honoré les célébrations de la fête de la République indienne. Sisi, en tant qu’invité principal des célébrations de la fête de la République, a regardé le défilé coloré sur le majestueux chemin de Kartavya avec le président Draupadi Murmu, le Premier ministre Narendra Modi et une foule d’autres dirigeants.

