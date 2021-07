YouTuber français recrée les événements olympiques dans une vidéo de farce virale

Les Jeux olympiques en cours ont attiré l’attention de tous. Partout dans le monde, les gens comptent les médailles remportées par leurs pays aux Jeux d’été en cours. Alors que les gens du monde entier sont enthousiasmés par les jeux, certains semblent être plus enthousiastes que d’autres. Le Youtuber français Rémi Gaillard est l’un d’entre eux car il fait des choses étranges dans la rue. Avec plus de 7 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube, Rémi est célèbre pour ses vidéos de farces. Dans la dernière vidéo qu’il a publiée il y a quelques jours, il essaie en public des mouvements olympiques sur des personnes aléatoires insoupçonnées.

Dans la vidéo, on peut voir Remi vêtu d’une tenue de compétiteur olympique, allant voir des étrangers au hasard et effectuant des cascades. Il fait diverses choses comme sauter soudainement sur le dos des gens, ramasser les affaires des gens sans leur permission et lancer des objets comme un marteau, arrêter une voiture sur la route, prendre le bâton LED de la main d’un agent de la circulation et s’enfuir avec. La vidéo amusante a attiré l’attention des gens et a déjà dépassé les deux millions de vues.

Les gens semblent avoir vraiment apprécié les cascades que le YouTuber a réalisées. La vidéo a reçu beaucoup de commentaires. Tandis que l’un disait : « Le retour du roi », l’autre écrivait : « J’aime qu’il ne dise même pas aux gens que c’est une farce, il se contente de courir. Un autre utilisateur a commenté : « Combien de fois ce type a-t-il été frappé au cours de toutes ces années ? Incroyable sacrifice pour 2 minutes d’or comique ! »

Le titre de la vidéo disait Olympics (Remi Gaillard), tandis que la description de la vidéo était Olympics : The GOAT is back. La vidéo que Remi a postée avant celle-ci remonte à quatre mois, nommée Fox Vs Hunter, avec son nom entre parenthèses. Remi reçoit beaucoup d’appréciation de ses supporters et cela peut être clairement vu dans les vues que ses vidéos obtiennent. Le contenu qu’il crée est un excellent anti-stress et une chaîne est un endroit incroyable pour tous ceux qui veulent rire.

