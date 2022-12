YouTuber fait une farce à l’Apple Store et essaie d’acheter un iPhone 14 avec des pièces de 1,5 Lakh 1 roupie

Depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé le monde, surfer sur YouTube est devenu le passe-temps favori des gens du monde entier. Même après la fin du verrouillage, les gens ont continué à surfer sur la plateforme et en ont fait l’un de leurs meilleurs choix de divertissement. Un YouTuber s’est présenté dans un showroom Apple et a acheté un iPhone 14 avec des pièces de 1,5 lakh.

L’incident se serait produit au Rajasthan, où un homme a acheté un iPhone 14 avec des pièces de 1,5 lakh 1 roupie. La vidéo est devenue virale sur YouTube en raison de l’acte unique du YouTuber. Amit Sharma, le propriétaire de la chaîne Crazy XYZ, s’est même disputé avec le propriétaire du magasin pour la même chose. À la fin de la vidéo, il a été révélé que ce n’était qu’une blague qu’il avait faite pour YouTube.

La vidéo commence avec Amit et son ami montrant les pièces de 1,5 lakh aux téléspectateurs. Ils récupèrent les pièces dans des bacs en plastique, des sacs, etc. Amit discute ensuite du paiement avec le propriétaire du magasin après l’achat d’un iPhone 14 et présente les pièces au commerçant lorsqu’il demande le paiement à Amit. Le commerçant est choqué de voir autant de pièces et une dispute éclate immédiatement entre le commerçant et Amit.

Amit demande au commerçant de garder Rs 84 000 et de lui rendre le montant restant. Le commerçant fait valoir qu’il n’a pas le temps de compter autant de pièces et Amit finit par prendre le téléphone après avoir effectué un paiement en ligne. Il révèle ensuite au commerçant que tout cela n’était qu’une farce.

Publiée il y a 4 jours (8 décembre) sur YouTube, la vidéo a recueilli plus de 55 lakh vues et plus de 3,74 lakh likes. Les gens ont fouillé le YouTuber et certains l’ont même apprécié pour avoir réussi la farce.

Un utilisateur a commenté: “Imaginez si YouTube donnait tout l’argent qu’il gagnait en pièces. Il deviendrait fou.

Un autre utilisateur a écrit : « Apprécions tous le contenu de cet homme et de son équipe. C’est juste un chef-d’œuvre, imaginez ce qu’il va faire dans le futur.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici