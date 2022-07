YouTuber explique pourquoi le premier tic prend plus de temps lorsque vous regardez une horloge

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous regardez une horloge, le premier tic de la trotteuse prend plus de temps que le reste ? Non, vous ne faites pas que l’imaginer ! Il y a une raison scientifique claire pour laquelle cela se produit. YouTuber Mitchell Moffit d’AsapSCIENCE a récemment expliqué l’illusion de l’horloge à travers une courte vidéo.

Selon lui, nos yeux ont deux modes de vue : la poursuite en douceur et les saccades. Dans une poursuite en douceur, les yeux suivent l’objet pendant qu’il se déplace. Alors que, dans les saccades, les yeux sautent directement du point A au point B.

Le YouTuber a expliqué que lorsque les yeux font ce saut d’un point à un autre, le cerveau ne parvient à assimiler aucune information car cela se produit si rapidement. Dans ce cas, le cerveau comble l’espace manquant généré entre les points A et B en prenant des images du point B.

Ainsi, lorsque nous posons nos yeux sur l’horloge, le cerveau nous dit que nous regardons l’horloge depuis la seconde où nous avons quitté le dernier objet. En conséquence, la première seconde semble et semble plus longue que toutes les autres, explique Mitchell Moffit.

Cela a apparemment résolu les doutes de beaucoup. “Je me suis posé la question à ce sujet tant de fois, alors c’est vraiment fascinant”, a déclaré l’un des commentaires sur la courte vidéo.

« En fait, je remarque les saccades avec mon ventilateur de plafond. Je bouge juste mes yeux entre les murs. Cela donne l’impression que le ventilateur de plafond reste immobile un peu plus longtemps que la réalité, ce qui donne l’impression qu’il se déplace plus lentement que lorsque vous le regardez directement », a commenté un autre utilisateur.

La chaîne YouTube AsapSCIENCE est créée par Mitchell Moffit et Gregory Brown et compte plus de 1 crore d’abonnés. Moffit et Brown simplifient souvent des sujets scientifiques compliqués et les partagent avec leurs abonnés sur la chaîne.

