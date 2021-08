YouTuber et le propriétaire d’un magasin d’informatique à New York promettent de fermer boutique plutôt que d’appliquer le pass Covid de la ville – RT USA News

Un YouTuber populaire et propriétaire d’entreprise de la ville de New York a juré de défier une nouvelle règle qui rendra la vaccination obligatoire pour certaines activités d’intérieur, arguant que la politique est déraisonnable et autoritaire.

Louis Rossmann, dont les commentaires mordants sur le «droit à la réparation» et un large éventail d’autres problèmes lui ont valu une large audience sur les réseaux sociaux, a publié mercredi une vidéo dans laquelle il a annoncé que son atelier de réparation d’ordinateurs de Manhattan ne se détournerait pas. clients en fonction de leur statut vaccinal. En tant que spécialiste des réparations Apple, Rossmann s’est fait le champion d’une législation qui permettrait aux gens de réparer leurs appareils sans avoir à se fier aux services offerts exclusivement par le géant de la Silicon Valley.

Un jour plus tôt, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que la ville exigera des employés et des clients des entreprises d’intérieur qu’ils fournissent une preuve de vaccination à partir du mois prochain. L’initiative controversée, surnommée le « Key to NYC Pass », s’appliquera aux restaurants intérieurs, aux gymnases et aux lieux de divertissement. Rossmann a clairement indiqué dans sa vidéo qu’il ne se conformerait pas si la ville essayait de lui faire appliquer cela.

Soulignant qu’il était entièrement vacciné contre Covid-19 et pense que les avantages de l’inoculation dépassent de loin les risques, Rossmann a déclaré qu’il était clair que les dirigeants de la ville de New York « Je ne comprends pas le concept de consentement ».

Il a fait valoir que les gens sont capables de peser les risques et les conséquences associés au fait de ne pas se faire vacciner et que cela devrait être un choix personnel.

Soulignant la dévastation économique causée par plus d’un an de fermetures et d’autres restrictions, Rossmann a déclaré que la plupart des entreprises de la ville n’ont pas les « luxe » de sélectionner les clients en fonction de leurs décisions personnelles en matière de santé.

Je ne deviens pas la putain de police de vaccination, en plus de tous les autres taureaux ** t… juste pour faire des affaires dans cette ville. Je m’en fiche si vous venez ici et essayez de m’infliger une amende pour ne pas avoir suivi une règle autoritaire.

Il a défié les autorités municipales d’inspecter son magasin, jurant qu’il déplacerait son entreprise ailleurs s’il était un jour pris pour cible par les autorités. Selon Rossmann, de Blasio doit recevoir un message fort afin de faire comprendre qu’une ligne rouge a été franchie.

J’espère vraiment que plus de gens commenceront à repousser ces taureaux ** t, contre cette dystopie des ordures dans laquelle nous commençons à vivre.

Il a terminé sa diatribe sur YouTube en réitérant qu’il est « 110 % pro-personnes recevant le vaccin. »

« Vous ne pouvez pas m’appeler un anti-vaccin. Ce que vous pouvez m’appeler est un anti-autoritaire », dit Rossmann. Il a appelé les dirigeants des villes et des États à revenir à une approche volontaire de la vaccination, arguant que la politique actuelle ne traite pas les gens comme « êtres humains. »





« L’autorité se gagne et la confiance se gagne » il a noté. S’adressant à de Blasio et au gouverneur de New York Andrew Cuomo, il a ajouté : « Vous êtes un maire et un gouverneur, pas un dictateur et un roi. Apprenez votre rôle et sortez le putain d’ici avec ces taureaux ** t. »

Le programme controversé d’identification des vaccins est le premier du genre aux États-Unis. Les responsables ont affirmé qu’il était nécessaire d’aider à contenir une légère augmentation des cas de Covid-19 dans la ville, mais les critiques ont qualifié la mesure de discriminatoire et ont même souligné le fait qu’elle nuira probablement de manière disproportionnée aux Afro-Américains, qui ont actuellement le taux le plus bas. taux de vaccination.

