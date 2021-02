YouTuber enregistre de la musique épique dans une voiture en mouvement à l’aide d’un moteur, de clés et de clignotants

Créer de la musique n’est pas un jeu d’enfant. Mais saviez-vous que pour créer de la bonne musique, vous n’avez pas toujours besoin du meilleur équipement ou du plus sophistiqué? Un YouTuber du nom de Kurt Hugo Schneider a des fans applaudissant ses techniques de génie alors qu’il utilisait une voiture pour créer un clip vidéo parfait. En collaboration avec une autre chanteuse-YouTuber Madilyn Bailey, il a réussi à jouer tout un effet musical de Driver’s License d’Olivia Rodrigo en utilisant diverses surfaces et sons d’une voiture!

Madilyn fournit des voix épiques pour la vidéo. Au début de la vidéo, ils utilisent le son du moteur qui monte et la répétition rythmique du clignotant des clignotants. Tout au long de la vidéo, il utilise chaque fonction de voiture minute comme un bouton de fermeture de fenêtre pour cliqueter. Il tape son poing sur le tableau de bord pour imiter la batterie.

Dans sa légende, il a dit que dès qu’il avait entendu la chanson, il savait qu’il recréerait cela dans une voiture.

Il a donné le crédit pour les «clés» à Jason Pitts (l’artiste assis à l’arrière) qui fournit une musique de fond fantastique avec son clavier. La chanson entière est jouée / enregistrée à l’intérieur du véhicule en mouvement et le résultat est phénoménal.

La vidéo a été visionnée plus de 371 595 à ce jour et continue de croître. La chanson utilisée est très populaire parmi les créateurs de contenu et les influenceurs des médias sociaux pour les vidéos Instagram Reels et Tik-Tok.

Madilyn a dit « toujours un rêve de travailler avec vous <3 merci de m'avoir invité!" une fois la vidéo publiée.

«Autres personnes: allumez la radio. Cette équipe: soyez la radio. A noté un fan. La musique indienne populaire YouTuber Pulkit Meena a déclaré: « Je n’ai jamais rien vu de tel 😳 »

Kurt est célèbre dans l’espace numérique pour des expériences comme celles-ci. Il se lance dans des lieux inattendus pour produire, enregistrer et terminer une chanson en une fois dans des lieux étranges. Il compte plus de 13 millions d’abonnés.

Regardez cette vidéo de sa cuisine en utilisant des serviettes en papier, un réfrigérateur et tous les produits qu’il contient.

Ou celui-ci enregistré dans un magasin IKEA!