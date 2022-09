YouTuber effectue une expérience d’accident de voiture pour tester la fonction de détection de collision de l’iPhone 14

Apple, plus tôt ce mois-ci, a lancé la nouvelle série de son produit phare et a dévoilé l’iPhone 14. Dotée de nouvelles fonctionnalités, dont le très parlé Dynamic Island, la série iPhone 14 a gagné en popularité auprès de la clientèle fidèle du Cupertino. société basée. Une autre fonctionnalité qui est devenue un point de discussion important est cette nouvelle fonctionnalité appelée Crash Detection.

Cette nouvelle fonctionnalité permet au téléphone de détecter un grave accident de voiture et connecte automatiquement l’utilisateur aux services d’urgence, tout en notifiant vos contacts. Pour tester cette fonctionnalité, il doit y avoir un accident de voiture légitime, et un YouTuber, qui a pris les affirmations de la société concernant la fonctionnalité avec une pincée de sel, a fait exactement cela.

Le YouTuber qui gère une chaîne nommée TechRax a récemment partagé une vidéo montrant comment il a testé la fonction de détection de crash de l’iPhone14. Dans la vidéo, on voit la personne attacher un tout nouvel iPhone14 Pro à l’appui-tête du siège avant d’une berline Mercury Grand Marquis 2005. Le YouTuber écrase la voiture télécommandée dans un tas de vieux véhicules. Et devine quoi? La fonctionnalité a fonctionné !

Regardez l’intégralité de l’expérience ici :

Bien qu’un peu retardé, d’environ 10 secondes environ, le téléphone a été activé en mode SOS et a affiché un compte à rebours de 20 secondes avant de connecter le téléphone aux services d’urgence. Le YouTuber ne le fait pas une, mais deux fois, et les deux fois, la fonction de détection de crash de l’iPhone14 est activée.

Cette fonction, une fois activée, informe les autorités si vous avez été impliqué dans un accident de voiture et envoie vos coordonnées latitudinales et longitudinales. Si une personne ne répond pas ou est inconsciente, le téléphone enverra un message audio et informera les services d’urgence de l’incident. Le GPS, le baromètre, le gyroscope à plage dynamique élevée, le baromètre et le microphone de l’iPhone14, combinés à un algorithme de mouvement avancé, fonctionnent tous ensemble, pour que la fonction fonctionne efficacement.

