YouTuber ” Dude Perfect ” s’envole vers l’espace avec un billet gratuit à bord du vol Blue Origin

YouTuber Coby Cotton, co-fondateur du groupe Dude Perfect, faisait partie des six personnes qui se sont rendues dans l’espace à bord du New Shepard NS-22 de Blue Origin le 4 août. Outre Cotton, les premiers astronautes égyptiens et portugais au monde étaient également à bord, selon un Rapport Slash Gear. Le siège de Cotton sur le trajet jusqu’aux confins de l’espace a été sponsorisé par le collectif crypto MoonDAO. MoonDAO avait demandé aux électeurs de choisir parmi des personnalités célèbres dont le vol spatial serait parrainé, et Dude Perfect est sorti vainqueur du sondage.

Dude Perfect a ensuite organisé un “défi de fusée” entre eux pour décider qui du quintette irait dans l’espace. Cotton a remporté le concours et le billet pour l’espace. Mário Ferreira et Sara Sabry, les premiers astronautes portugais et égyptiens, Vanessa O’Brien qui voyage aux points extrêmes de la terre, de la mer et de l’air, Clint Kelly III qui est un pionnier de la technologie, et Steve Young, qui est l’ancien PDG de Young’s Communications.

Dans une vidéo téléchargée sur la chaîne YouTube de Dude Perfect, Cotton a partagé son voyage et comment il s’est préparé pour le vol spatial avec «l’escouade». Le vol a également été relaté, y compris les moments où la fusée a décollé, le moment magique où l’équipage a commencé à flotter à l’intérieur de la capsule de l’équipage et aussi le moment où il a atterri.

En juin, Blue Origin avait lancé avec succès son cinquième vol touristique dans l’espace. Six personnes ont été transportées dans l’espace au-dessus de la ligne Karman – une frontière internationalement reconnue de l’espace qui se trouve à 100 km au-dessus de la surface de la Terre – lors d’un vol typique de 11 minutes, avait rapporté l’IANS.

Le vol avait décollé à 9 h 25 HAE du Launch Site One, l’installation de la société dans l’ouest du Texas. New Shepard se compose d’une fusée et d’une capsule, toutes deux réutilisables. Le booster descend peu de temps avant la capsule, effectuant des atterrissages verticaux motorisés, comme le font les premiers étages des fusées orbitales SpaceX Falcon 9.

L’équipage comprenait l’investisseur et astronaute NS-19 Evan Dick, l’ingénieur électricien et ancien responsable des tests de la NASA Katya Echazarreta, le pilote d’avion d’affaires et président d’Action Aviation Hamish Harding, l’ingénieur de production civile Victor Correa Hespanha, l’aventurier et co-fondateur de Dream Variation Ventures Jaison Robinson, et explorateur et cofondateur de la société de capital-investissement Insight Equity Victor Vescovo, commandant, USN (retraité).

