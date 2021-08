YouTuber du Danemark décède après avoir chuté de 600 pieds lors d’un tournage dans les Alpes italiennes

Un YouTuber danois, Albert Dyrlund, est décédé mercredi alors qu’il tournait une vidéo dans les Alpes italiennes. Selon le média italien Rai News, Dyrlund enregistrait une vidéo sur son téléphone portable sur le mont Seceda à Val Gardena, en Italie, lorsqu’il est tombé de plus de 600 pieds. Bien qu’un hélicoptère de sauvetage ait été envoyé, il n’a pas pu le sauver à temps.

Confirmant sa mort à divers points de vente locaux, sa mère Vibe Jørger Jensen a demandé la confidentialité pendant la période de deuil. La petite amie de Dyrlund, Maria Andersen, a déclaré qu’elle avait appris sa mort jeudi et qu’elle était « dévastée ».

Anderson a écrit dans un post Instagram : « Nous avions des projets ensemble. Ce n’était que le début d’un bel avenir qui s’est déchiré entre lui et moi en un clin d’œil. J’espère qu’il m’entendra quand je fermerai les yeux tous les soirs et lui dirai que je l’aime et que je suis toujours à ses côtés. »

Dyrlund avait plus de 200 000 abonnés sur YouTube et Instagram où il partageait des clips et des sketchs comiques. Certaines des chansons qu’il a produites sont « Emoji », « Ula » et « Summer ».

Dans un incident similaire, un influenceur chinois de 23 ans sur les réseaux sociaux serait décédé après être tombé d’une grue de 160 pieds. L’influenceur nommé Xiao Qiumei enregistrait une vidéo pour les réseaux sociaux lorsque cet accident s’est produit. Les images de la vidéo de l’accident la montrent en train de parler à la caméra dans ce qui semblait être une cabine de grue lorsqu’elle est tombée.

On peut voir Qiumei danser pour la caméra avant que les visuels ne passent soudainement à l’image de l’équipement volant devant l’objectif. Elle était un visage bien connu sur la version chinoise de TikTok -Duoyin – où elle a publié des vidéos de la vie quotidienne et professionnelle pour ses abonnés.

Confirmant la mort de Qiumei, sa famille a déclaré qu’elle était tombée à cause d’un faux pas. Cependant, ils ont nié qu’elle enregistrait une vidéo au moment de l’incident. Ils ont dit que Qiumei travaillait comme grutier, mais qu’elle était une professionnelle sérieuse et qu’elle gardait son téléphone dans son sac pendant les heures de travail.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici