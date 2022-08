YouTuber donne des jambes robotiques à un serpent et le résultat est vraiment horrible

Une invention mécanique bizarre réalisée par un YouTuber gagne du terrain sur les réseaux sociaux. Allen Pan, qui dirige une chaîne appelée Sufficiently Advanced, est très populaire pour ses innovations technologiques intéressantes. Cette fois, Pan a eu une idée qui consistait à donner des jambes robotiques à un serpent.

Citant sa création à son amour pour les serpents, Pan a développé des jambes robotiques après s’être « senti mal » pour la créature. «En fait, je me sens mal pour les serpents. Ils ont perdu leurs jambes et personne n’a même essayé de les retrouver. Personne à part moi. Amoureux des serpents Allen Pan », dit-il dans la vidéo.

L’invention impliquait un tube auquel des jambes mécaniques étaient attachées. Les jambes, comme l’a expliqué Pan, pourraient être contrôlées sans fil à l’aide du programme informatique. Venant au test de la création, Pan a amené un serpent sous la supervision d’un expert et a laissé le serpent faire le reste. La créature rampe dans le tube et s’y repose. Les jambes robotiques semblaient fonctionner parfaitement et imitaient la marche des lézards.

Partageant la vidéo, Pan, dans le titre, a écrit : “Rendre les pattes aux serpents”. Regarde:

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler plus de 21 000 vues. Les internautes ont été très amusés par l’invention excentrique de Pan. “Enfin, quelqu’un s’en soucie suffisamment pour redonner leurs pattes aux serpents”, a déclaré un utilisateur. Un autre utilisateur a plaisanté: “Des serpents du monde entier, merci Allen Pan.” Un utilisateur a suggéré de faire sa prochaine vidéo en “donnant des ailes aux dragons de Komodo”.

La vidéo a également été partagée sur Twitter et a recueilli plus de 1,5 crore de vues. Un utilisateur, réagissant à la publication sur Twitter, a écrit: “Dieu leur a enlevé les jambes pour une raison, mon frère.”

Un autre a dit : « La science est allée trop loin.

“La séquence d’ouverture d’un film de science-fiction d’horreur classé B sur les serpents prenant le contrôle de la terre parce que nous avons commis l’erreur de leur donner des jambes”, a déclaré un utilisateur.

Alors, qu’est-ce que tu penses?

