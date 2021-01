YouTuber donne 2021 $ à des inconnus pour lancer la nouvelle année, leurs réactions inestimables gagnent Internet

2020 a été une année difficile pour l’humanité. La pandémie de coronavirus a éloigné les êtres chers les uns des autres. Beaucoup se sont retrouvés sans emploi, car les entreprises, petites et grandes, ont fermé leurs portes dans le monde entier. Certains ont occupé plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Mais avec 2020 devenant la chose du passé, les gens espèrent voir des jours meilleurs, tandis que certains essaient de rendre la vie des gens un peu meilleure.

Un de ces hommes qui suit ce dernier se trouve être un YouTuber des États-Unis qui a récemment donné 2021 $ (environ 1,5 lakh) à des inconnus au hasard dans sa dernière vidéo.

Juan Gonzalez, l’homme derrière la populaire chaîne YouTube de farces et d’expériences « ThatWasEpic », a récemment réchauffé le cœur sur Internet en filmant et en mettant en ligne une vidéo intitulée: « Giving People 2021 $ To Start Off The Year »

La vidéo est exactement ce qu’elle promet dans le titre et sa vignette. Juan, le YouTuber, se dirige vers des citoyens sans méfiance dans la rue et se présente avant de sortir l’argent de sa poche et de leur remettre le généreux montant de 2021 $. Il leur demande ensuite de faire de 2021 « leur année » avant de s’éloigner du cadre de la caméra.

La vidéo mise en ligne mercredi a capturé les réactions inestimables des bénéficiaires de l’argent, déconcertés par l’offre généreuse. Certains se sont demandé si le YouTuber leur faisait une farce grossière et avait même jeté un œil à l’argent tout en l’acceptant.

Vu plus d’un demi-million de fois en peu de temps, les téléspectateurs ont apprécié Juan pour son acte de gentillesse aléatoire et ont laissé des commentaires assez sains sous la vidéo.

« Wow! C’était vraiment épique! Pas de mensonge! » a commenté un utilisateur.

« Des gens comme Juan et MrBeast sont une bénédiction pour ce monde! » a écrit un autre.

« Faire des trucs comme ça est probablement tellement plus gratifiant que d’acheter un sac Gucci ou de nouvelles chaussures. J’espère faire plus de trucs caritatifs comme ça en 2021! »

« Des choses que vous pouvez voir de l’espace;

1-La grande muraille de Chine

2-Le cœur de Juan «

«J’adore la douceur de Juan lorsqu’il fait des farces et des micros, mais si maladroit quand il est généreux. Cela s’appelle être humble.

« Cette vidéo a eu des réactions formidables! Merci de continuer à aider les gens, Juan! Continuez à faire ce que vous faites! »

Dans sa précédente vidéo, Juan a donné des voitures à des inconnus qui attendaient le bus à l’arrêt de bus – une vidéo qui a également été bien accueillie sur le quai.

Pendant ce temps, Masala Mantra Indian Bistro basé à Cape Coral, en Floride, a récemment publié une photo d’une facture sur son pseudo de médias sociaux où il montrait comment un client leur avait versé un pourboire de 2020 $. Ce qui était encore plus surprenant, c’est que la facture totale pour la nourriture et les boissons, taxes comprises, était de 269 $.

Sous-titrant le message, Masala Mantra Indian Bistro a écrit qu’un pourboire de 2020 $ avait été donné à leur serveur Dawn. Le message mentionnait en outre qu’ils ne pouvaient pas arrêter de sourire et de se sentir heureux pour leur employé. Le restaurant a mentionné dans son message: «Que Dieu bénisse ce groupe de gentils gens.» L’année 2020 a été particulièrement difficile pour les restaurateurs, y compris le leur. Cependant, cet acte de gentillesse a fait leur année, comme mentionné dans le post.