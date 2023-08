YouTuber déclenche une émeute à New York (VIDÉOS) — RT Games & Culture

Le streamer YouTube Kai Cenat a été placé en garde à vue à New York après qu’un cadeau PlayStation 5 qu’il a organisé à Union Square a sombré dans la violence, a confirmé vendredi un porte-parole du département de police de New York à NBC News.

Au moins 12 personnes ont été blessées et « nombreux » arrestations effectuées après qu’une émeute a éclaté dans le parc, a déclaré la police au point de vente. Une vidéo du chaos publiée sur les réseaux sociaux montre des milliers de personnes se pressant sur le site de cadeaux. Certains peuvent être vus grimper au sommet d’une entrée de métro, tandis que d’autres se lancent des extincteurs et des barricades de police.

Le cadeau, que Cenat a annoncé en partenariat avec son collègue streamer Fanum, était prévu pour 16 heures. À 17 heures, plusieurs agents du NYPD tentaient de disperser la foule indisciplinée, qui comptait plus de 2 000 selon leurs estimations.

Des retards de transit et des perturbations de la circulation ont été signalés en raison du chaos. Un groupe aurait lancé des pétards dans le parc, ce qui aurait conduit à de fausses informations selon lesquelles une fusillade avait eu lieu, et des flics auraient été bombardés d’objets, les forçant à se mettre à l’abri derrière leurs voitures et des morceaux de contreplaqué, selon Eyewitness News.

BREAKING: NYPD répond à un grand rassemblement d’adolescents et de jeunes adultes à l’extérieur de Union Square Park à Manhattan. La police dit à tout le monde d’éviter le secteur. pic.twitter.com/fw1ByUQI5G – Papier d’initié (@TheInsiderPaper) 4 août 2023

Cenat est finalement arrivé et a dirigé ses partisans voraces vers un camion avec une porte arrière transparente contenant des boîtes étiquetées « PS5 ». On ne sait pas si ceux-ci contenaient de véritables PlayStation, et Cenat avait promis que le cadeau comprendrait également des PC de jeu, des cartes-cadeaux, des chaises de jeu et d’autres accessoires convoités.

Kai Cenat et Fanum ont provoqué une émeute à New York’s Union Square après avoir promis de distribuer gratuitement des PS5, des PC, des cartes-cadeaux, etc. Des centaines de jeunes se sont rassemblés, ce qui a conduit à des combats. retards de circulation. pic.twitter.com/qZhbM2MpOE – BoreCure (@CureBore) 4 août 2023

La moitié de la foule aurait précipité le camion, tandis que l’autre moitié a suivi son véhicule, qui a fui les lieux après avoir conduit vers le nord le long du parc après que plusieurs supporters soient montés dessus et qu’un soit tombé.

La star des médias sociaux, qui compte 5,5 millions d’abonnés Instagram et a battu le record de Twitch pour la plupart des abonnés actifs en mars, s’est diffusé en direct en réaction au chaos qu’il avait causé, émerveillé « Chacun pour soi, c’est la guerre là-bas, mec. » Il n’était pas clair quand ni où il avait été placé en garde à vue, ni s’il était effectivement en état d’arrestation.

L’émeute a apparemment été déclenchée dans une frénésie de voir réellement l’influenceur, selon un témoin qui a parlé au Daily Mail. « Un groupe de personnes poussait un cri et commençait à applaudir, puis un autre groupe faisait de même, les gens se précipitaient vers le groupe qui criait le plus fort juste pour essayer de voir cet influenceur », la personne a dit, ajoutant que « Les gens avaient des petits enfants avec eux. »