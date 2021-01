Un YouTuber populaire a salué un héros plus tôt cette semaine pour s’être précipité au secours d’un homme étouffé à mort lors d’un incident de rage au volant qui a déclenché le chaos lors d’un rassemblement « Invasion Day » avant d’être arrêté.

Luke Erwin, 26 ans, a été critiqué en ligne pour ce qu’il prétendait être une bonne action en distribuant des caisses de bière gratuites aux indigènes de Brisbane le jour de l’Australie.

M. Erwin affirme dans les images a posté sur sa chaîne YouTube qu’il avait été arrêté par la police peu de temps après à la suite d’allégations selon lesquelles il distribuait la bière à des mineurs, ce qu’il a fermement démenti.

Une bagarre entre plusieurs hommes a éclaté alors qu’il distribuait de l’alcool au rassemblement, ce qui a suscité la colère de certains participants.

Luke Erwin (photographié mardi) a été critiqué pour sa dernière vidéo YouTube.

Un jour plus tôt, M. Erwin était salué comme un héros pour avoir bravement défendu un homme d’avoir été étranglé à mort lors d’une manifestation choquante de rage au volant à Coomera sur la Gold Coast lundi.

Mais sa dernière vidéo publiée mardi a suscité la réponse inverse. Tout a commencé avec M. Erwin expliquant ses plans alors qu’il s’approvisionnait en caisses dans un magasin de bouteilles.

Il se présente à un rassemblement « Invasion Day » dans un parc local où certains participants acceptent volontiers l’offre d’alcool gratuit caché dans le coffre de la voiture de M. Erwin.

Mais cela se transforme ensuite en chaos alors que les images de deux hommes échangent des coups à quelques mètres de distance alors qu’une grande foule de spectateurs, y compris des enfants, les regardent.

L’un des participants se tourne alors vers M. Erwin, qui reçoit l’ordre de partir.

«Vous devez y aller», lui dit une femme indigène en abaissant le coffre de sa voiture.

«Sortez d’ici maintenant. Écoute maintenant, sors.

«Je ne fais que redonner aux gens», tenta d’expliquer M. Erwin avant de partir.

Il a ensuite été filmé en train de partir, disant aux participants de le rencontrer sur la route s’ils veulent de la bière gratuite.

Luke Erwin (photo) voulait montrer son soutien aux Autochtones « le jour de leur vie » en distribuant de l’alcool gratuitement lors d’un rassemblement de la journée de l’invasion

Une bagarre entre plusieurs hommes a éclaté (photo) lors du rassemblement du jour de l’invasion à Brisbane pendant que Luke Erwin distribuait des caisses de bière gratuites

Il s’arrête et commence à distribuer plus d’alcool gratuit avant d’être interrogé par des agents qui passent.

«Je ne fais que donner, sensibiliser pour leur journée», explique M. Erwin.

L’officier répond: «Tout est bon homme. Assurez-vous simplement que celui à qui vous le donnez a l’âge légal.

La conversation amicale se termine alors que davantage de policiers arrivent sur les lieux pour faire griller M. Erwin de ses intentions

«Certaines personnes du parc viennent de prétendre que vous donnez de l’alcool à des personnes de moins de 18 ans», lui dit un officier.

«Est-ce une chose organisée ou est-ce quelque chose que vous avez décidé de faire de votre propre dos?

M. Erwin dit à la police que la bagarre dans le parc a éclaté avant son arrivée et nie les allégations selon lesquelles il aurait donné de l’alcool à des mineurs.

Il affirme plus tard dans les vidéos qu’il a été arrêté avant d’être libéré.

« J’espère que tout le bien sortira de là et que nous essayons de faire une bonne chose », conclut-il le clip de sept minutes.

Luke Erwin (à gauche) est bientôt confronté à un participant en colère (à droite), qui lui ordonne de quitter le rassemblement organisé dans un parc local.

Les téléspectateurs en ligne ont été divisés par les images, qui ont depuis recueilli 23000 vues sur YouTube et 20 000 autres sur Instagram.

Alors que certains ont salué M. Erwin comme une légende, d’autres ont été scandalisés et ont qualifié ses actions de « f ** king honteux ».

«De nombreuses communautés sont des communautés sèches, l’alcool est une préoccupation majeure et un problème de santé pour beaucoup de leurs communautés», a écrit une femme en ligne.

Un autre a ajouté: « Vous aviez de bonnes intentions … mais vous auriez pu distribuer de l’eau, de la nourriture et des produits essentiels à la foule, ce qui aurait été une décision plus intelligente.

« Capturer également le combat et donner de l’alcool ne fait qu’ajouter à nos stéréotypes et à nos stigmates que nous essayons de briser et de défier. »

Luke Erwin (à gauche) a été confronté et arrêté par la police peu de temps après, qui a affirmé qu’ils répondaient aux informations de personnes dans le parc selon lesquelles il distribuait de l’alcool à des mineurs, ce qu’il a vigoureusement nié.

D’autres téléspectateurs furieux ont accusé M. Erwin d’avoir publié les images pour attirer plus de likes et d’adeptes sur les réseaux sociaux et d’essayer de se faire bien pour les fans.

«Vous n’avez jamais fait cela« par bonté de cœur ou en essayant de redonner à la communauté », vous l’avez fait parce que vous ne vous en souciez pas des communautés autochtones ou de leur peuple. Vous avez fait cela pour les vues », a commenté l’un d’eux.

Un autre a ajouté: «Vous disposez d’une immense plate-forme – l’utiliser pour mettre en valeur la voix de nos peuples des Premières Nations. Je ne vois aucun activisme constructif dans cette vidéo.

La police du Queensland a refusé de commenter l’incident ou si des accusations potentielles pourraient être portées, invoquant des raisons de confidentialité.

L’alcool et les Australiens autochtones ont une relation problématique car de nombreuses communautés éloignées sont affligées d’abus d’alcool.

Daily Mail Australia a également contacté M. Erwin pour de plus amples commentaires.

De nombreux Australiens autochtones présents au rassemblement ont accepté avec plaisir l’alcool gratuit proposé

« S’il vous plaît, aidez-le, lâchez-le »: Moment courageux, YouTuber intervient pour essayer de rompre un combat de rue brutal à deux contre un qui a presque vu un tradie étouffé à mort

Par Charlotte Karp pour Daily Mail Australia

Une star de YouTube a courageusement sauté pour empêcher un homme d’être étouffé à mort lors d’une démonstration choquante de rage au volant.

L’humoriste Luke Erwin, 26 ans, a capturé des images troublantes du combat sanglant à Coomera, sur la Gold Coast, lundi après-midi et les a partagées sur Instagram.

« Une rage au volant dégoûtante capturée par la caméra. La violence n’est jamais acceptable, en particulier deux contre un », a écrit Erwin.

«Nous avons dû intervenir, ces gars-là étaient hors de contrôle, le mec aurait pu perdre la vie.

Sur la photo: Luke Erwin avec son ex petite amie Vanessa Sierra, qui sort maintenant avec la star du tennis Bernard Tomic

Sur la photo: les trois hommes se bagarrant au milieu d’une route mouillée sur la Gold Coast du Queensland

La situation de confrontation s’est déroulée lorsque les trois hommes ont abandonné leur voiture à un feu de signalisation et ont commencé à lancer des coups de poing au milieu de la route mouillée.

Alors qu’Erwin et deux amis pouvaient être entendus rire de l’intérieur de leur véhicule au début de la vidéo, le ton a pris un virage lorsqu’ils ont réalisé que la vie de quelqu’un était en danger.

«Devrait être rompu, ou non? demanda quelqu’un derrière la caméra.

Quelques secondes plus tard, la vidéo montrait Erwin en courant pour sauver un père trempé de sang, Filiti, d’être étranglé à mort.

«Reste en arrière, putain», a crié Erwin au premier attaquant torse nu, alors que son ami essayait de dégager le coude du deuxième attaquant du cou du joueur de 32 ans.

« Reste en arrière, putain », a crié Erwin, 26 ans, au premier attaquant torse nu, alors que la situation se déroulait (photo)

Sur la photo: Erwin essayant de repousser un deuxième attaquant, alors que son ami essayait de sauver la vie de Filiti

On pouvait entendre les jeunes enfants crier à l’arrière-plan et les klaxons des voitures sonnaient alors que les spectateurs criaient pour que le combat se termine.

La voix tremblante, le caméraman s’est approché de l’homme qui avait sa victime dans une emprise et lui a dit: «Arrêtez, arrêtez. Aidez-le, aidez-le s’il vous plaît.

«Regarde, putain de mère, lâche-le, merde», cria Erwin, essayant désespérément d’empêcher l’attaquant de tuer sa victime en tirant sur sa jambe.

Erwin et ses amis ont réussi à déchirer le couple, avant que l’attaquant ne monte au-dessus de Filiti et ne commence à l’étrangler avec ses mains.

« Regarde ta mère, lâche-le, merde », cria Erwin, essayant désespérément d’empêcher l’attaquant de tuer sa victime en lui tirant la jambe (photo)

La mêlée s’est arrêtée lorsqu’une voiture s’est arrêtée et les deux assaillants ensanglantés se sont levés et sont remontés dans leur voiture

La mêlée s’est arrêtée lorsqu’une voiture s’est arrêtée et les deux assaillants ensanglantés se sont levés et sont remontés dans leur voiture.

Filiti a répondu à la vidéo d’Erwin sur Instagram: « Je vous dois une bière, frère. »

Le père de trois enfants a déclaré au Daily Mail Australia que le combat avait commencé parce qu’il avait émis un bip à la paire quand ils ont failli heurter sa voiture sur l’autoroute.

«Ils m’ont maltraité et voulaient que je m’arrête. J’aurais dû continuer à conduire, mais je ne l’ai pas fait », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que son agresseur le tuerait, l’électricien a répondu: « Ouais, il ne s’arrêtait pas, je suis content que Luke soit là autrement, je pense qu’il essaierait probablement de me tuer.

Malgré la mêlée, Filiti est parti avec juste une coupure au nez.

Un homme qui a prétendu avoir participé à la bagarre a répondu à la vidéo sur Instagram.

La police du Queensland a déclaré que l’incident n’avait pas été signalé.