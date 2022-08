YouTuber Daz Black dénonce le “monstre” Andrew Tate dans une vidéo montrant les diatribes misogynes les plus scandaleuses de l’ex-star de Big Brother

Le YOUTUBER Daz Black a critiqué le “monstre” Andrew Tate dans une vidéo montrant les diatribes misogynes les plus scandaleuses du kickboxeur.

L’ancien candidat de Big Brother, Tate, 35 ans, a été surnommé “le roi de la masculinité toxique” après avoir diffusé ses opinions dérangeantes sur les femmes sur Internet.

YouTuber Daz compte plus de sept millions d’abonnés sur la plateforme Crédit : YouTube / Daz Games

Andrew Tate a été critiqué pour ses opinions sinistres sur les femmes Crédit : Instagram

Tate parle de frapper et d’étouffer des femmes Crédit : Instagram/@cobratate

Les opinions sinistres de Tate ont été décrites comme une misogynie extrême par les organisations caritatives de violence domestique – et des inquiétudes ont été soulevées quant à la radicalisation des hommes et des garçons pour le copier hors ligne.

Des vidéos de lui sur TikTok ont ​​été visionnées 11,6 milliards de fois.

YouTuber Daz, qui compte plus de sept millions d’abonnés sur la plateforme, a déclaré qu’il avait récemment été approché par plusieurs femmes avec des accusations alarmantes contre Tate.

Il a dit avoir reçu des vidéos “dérangeantes” de Tate – et a décrit le kickboxeur anglo-américain comme un “monstre”.

Dans une vidéo partagée jeudi soir, Daz s’est adressé directement à Tate et a déclaré: “La plupart des femmes ne s’approcheraient pas de toi si tu étais en or, Tate, et si elles décident de faire la terrible erreur de t’accompagner, elles réalisent ils ne veulent pas être esclaves.”

Dans la vidéo, le YouTuber réagit aux vidéos écœurantes de Tate sur la façon dont il traite les femmes et sur la façon dont il pense que les autres hommes devraient traiter les femmes.

Daz fulmine : “Ce n’est pas le comportement d’un homme… il s’amuse à blesser les femmes et à les faire se sentir vulnérables.

“C’est un homme très malsain avec une dépendance très malsaine à la domination des femmes.

“Pour les gens qui disent, ‘oh, il fait en fait beaucoup de points avec lesquels je suis d’accord…’

“Oh, d’accord ! Essuyez l’ardoise, oublions tout cela parce qu’il a dit quelques bonnes choses.

“Vous savez qui d’autre a fait ça ? Hitler ! Hitler a donné d’excellents conseils aux gens de son vivant ; il a cependant tué des millions de personnes.

“Vous devez peser une personne. Même les personnes les plus corrompues et les plus perverses ont un bon côté. Mais quand vous le pesez, vous devez juger une personne par ses actions et creuser un peu plus profondément.”

Daz a appelé à de nouvelles enquêtes sur Tate et a promis d’écouter toutes les femmes qui voudraient se manifester.

“Ne me dites pas que vous pensez que ces femmes qui se manifestent ne détiennent pas une part de vérité”, a-t-il déclaré.

“J’espère que tout sera révélé. Ce sont des années de comportement abusif et destructeur.”

Tate, qui affiche son style de vie somptueux sur les réseaux sociaux, est connu depuis des années pour susciter la controverse.

Dans une interview avec un autre YouTuber, il a déclaré qu’il était “absolument misogyne”.

Il a dit: “Je suis réaliste et quand vous êtes réaliste, vous êtes sexiste. Il n’y a aucun moyen d’être enraciné dans la réalité et de ne pas être sexiste.”

Et dans une vidéo YouTube maintenant supprimée, il a affirmé qu’une partie de la raison pour laquelle il avait déménagé en Roumanie était parce qu’il pensait que les flics d’Europe de l’Est seraient moins susceptibles de poursuivre les allégations de viol.

En 2016, Tate a été expulsé de Big Brother après la diffusion d’une vidéo de lui frappant une femme avec une ceinture.

En 2017, il a été critiqué par des organisations caritatives de santé mentale pour avoir déclaré que la dépression “n’est pas réelle”.

La même année, il a été banni de Twitter après avoir déclaré que les femmes devraient « assumer une part de responsabilité » pour avoir été violées.

Le Sun a approché Tate pour un commentaire.