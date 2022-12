YouTuber coréen harcelé sexuellement dans la rue de Mumbai pendant la diffusion en direct, deux arrêtés

Une YouTubeuse coréenne a été harcelée sexuellement dans les rues de Mumbai alors qu’elle diffusait en direct dans la région de Khar. Un homme a essayé de lui tenir la main avec force et de l’embrasser au milieu des spectateurs dans la rue animée. L’incident entier a été filmé par la caméra. Dans la vidéo, on peut voir un homme traînant la femme par la main et lui demandant apparemment d’aller faire un tour sur son vélo. Visiblement mal à l’aise, elle refuse et essaie de lui dire que c’est parce qu’elle porte une robe. Il continue à essayer de l’embrasser alors qu’elle résiste.

Un utilisateur de Twitter appelé Aditya a tagué la police de Mumbai et a écrit: “Une streameuse coréenne a été harcelée par ces garçons à Khar la nuit dernière alors qu’elle diffusait en direct devant plus de 1000 personnes. C’est dégoûtant et certaines mesures doivent être prises contre eux. Cela ne peut pas rester impuni.” La police a répondu au tweet et a demandé des détails. Plus tard, deux hommes ont été arrêtés dans l’incident, a rapporté l’agence de presse ANI.

@MumbaiPolice Une streameuse coréenne a été harcelée par ces garçons à Khar la nuit dernière alors qu’elle diffusait en direct devant plus de 1000 personnes. C’est dégoûtant et certaines mesures doivent être prises contre eux. Cela ne peut pas rester impuni. pic.twitter.com/WuUEzfxTju— Aditya (@Beaver_R6) 30 novembre 2022

Les deux jeunes qui ont été arrêtés par la police de Khar pour avoir agressé la femme ont été identifiés comme étant Mobeen Chand Mohammad Shaikh et Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari.

Mhyochi, le streamer, a depuis parlé de l’incident. “Hier soir sur le stream, il y avait un gars qui m’a harcelé. J’ai fait de mon mieux pour ne pas aggraver la situation et partir parce qu’il était avec son ami. Et certaines personnes ont dit que cela avait été initié par le fait que j’étais trop amical et que j’engageais la conversation. Ça me fait repenser au streaming”, a-t-elle écrit.

Hier soir sur le stream, il y avait un gars qui m’a harcelé. J’ai fait de mon mieux pour ne pas aggraver la situation et partir parce qu’il était avec son ami. Et certaines personnes ont dit que cela avait été initié par le fait que j’étais trop amical et que j’engageais la conversation. Ça me fait repenser au streaming. https://t.co/QQvXbOVp9F— Mhyochi en 🇮🇳 (@mhyochi) 30 novembre 2022

Il y a eu une vague d’indignation contre l’incident.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici