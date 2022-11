YouTuber compose la chanson de Tony Kakkar en 2 minutes, la réponse du chanteur de Bollywood remporte Internet

Tony Kakkar est l’un des chanteurs les plus connus de la musique pop hindi et punjabi. Cependant, cela n’a pas été facile pour lui. À maintes reprises, il s’est ouvert sur les luttes et les critiques qu’il reçoit, en particulier sur les réseaux sociaux. Récemment, un utilisateur d’Instagram s’est moqué du chanteur. S’adressant à la plate-forme de médias sociaux, il a expliqué comment on peut créer une chanson de Tony Kakkar en seulement deux minutes. Dans la vidéo, on peut voir la personne donner un guide étape par étape pour créer une chanson de Tony Kakkar.

Et maintenant, le chanteur a répondu à la même chose. “Zor zor se bolke sabko schemein bata rahe ho btw a adoré”, a commenté Tony sur la vidéo.

Dans la vidéo, l’Instagrammer raconte comment l’étape 1 consiste à ajouter un morceau de guitare aléatoire. De plus, poursuit-il, l’étape 2 consiste à ajouter du plomb sur le même motif. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 900 000 likes.

Pendant ce temps, plus tôt, un utilisateur de Twitter a piraté la création de chansons du chanteur Ritviz, le tout en deux minutes et huit étapes. L’utilisateur de Twitter du nom d’Anshumon Sharma a partagé une vidéo avec la légende “Comment créer des chansons de Ritviz en deux minutes”.

Paroles d’un mot aléatoire comme aasman (ciel) suivi de quelques phrases aléatoires synchronisées avec le son d’instruments classiques comme le tabla, la musique de mariage du sud de l’Inde et le chant comme si haut avec quelques autres pas et le vlogger fait quelque chose comme une chanson de Rivitz.

Ritviz est un jeune auteur-compositeur-interprète, musicien électronique et producteur originaire de Pune, dans le Maharashtra. Sa chanson “Udd Gaye” a été diffusée sur la chaîne Youtube officielle d’AIB après avoir remporté le concours Bacardi House Party Sessions.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici