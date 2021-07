YouTuber charge GameBoy d’énergie nucléaire pour jouer à Tetris

En utilisant du tritium, un gaz hydrogène radioactif, un YouTuber a chargé son appareil de jeu portable GameBoy pendant un mois pour jouer une heure à Tetris. Ingénieur de profession, Ian Charnas dans sa dernière vidéo a montré à ses téléspectateurs comment il a utilisé le principe de base de la production d’énergie nucléaire pour charger son appareil de jeu. Charnas commence la vidéo en expliquant comment fonctionne une centrale nucléaire et explique que pour son projet, il n’utiliserait pas d’uranium – le produit chimique qui alimente la plupart des centrales nucléaires de grande puissance car il est difficile à obtenir, mais du tritium qui peut être acheté facilement. Charnas explique les propriétés uniques du tritium dans sa vidéo et dit qu’il s’agit d’un isotope de l’hydrogène gazeux et légèrement radioactif. Pour utiliser cette nature radioactive du tritium, Charnas a créé une cellule solaire qui a converti la lumière du tritium en énergie.

Le YouTuber mentionne qu’il a testé diverses cellules solaires pour tester laquelle produit le plus d’énergie en cas de faible luminosité. Compte tenu de la faible radioactivité du tritium, Charnas a mentionné que la partie difficile était de trouver une batterie qui pourrait contenir l’énergie générée plus rapidement qu’elle ne se dissiperait. Pour cela, il a recherché des batteries à semi-conducteurs à couche mince qui fuient à une vitesse extrêmement lente.

Charnas dit qu’il s’est rendu compte qu’une véritable Game Boy utilise un million de microwatts, ce qui représente beaucoup d’énergie attendue de ses batteries au tritium. Par conséquent, il a acheté un appareil de jeu portable bon marché qui ne consommait que mille microwatts. Bien que cela aussi soit beaucoup à attendre de la batterie au tritium, Charnas mentionne qu’il a cherché un moyen de stocker l’énergie produite par la batterie nucléaire pour jouer au tetris pendant un certain temps.

Charnas trouve enfin son moyen de stocker l’énergie comme vous le voyez dans la vidéo. À l’aide de batteries à semi-conducteurs à couche mince, il charge les batteries pendant deux mois avant de les connecter à sa machine de jeu. Même si l’énergie produite était assez faible compte tenu du temps de charge, la vidéo est un bel exemple de créativité scientifique.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici