YouTuber Armaan Malik partage une photo avec deux femmes enceintes et se fait troller sur les réseaux sociaux

Les personnalités célèbres sont souvent critiquées pour des actions qui ne sont pas bien acceptées par le public. Tel est le cas d’un YouTuber qui a été brutalement trollé après avoir partagé des photos avec ses deux femmes enceintes. Le créateur de contenu bien connu, Armaan Malik, s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle de la grossesse de ses deux femmes en même temps. Payal Malik et Kritika Malik attendent leurs bébés avec le YouTuber basé à Hyderabad.

Malik, qui compte 2 millions d’abonnés sur YouTube, partage la nouvelle sur Instagram en publiant une photo avec ses deux femmes affichant leurs bosses de bébé tout en portant des robes identiques. Il a sous-titré l’image “Ma famille” suivie d’un emoji au cœur rouge. Cependant, le message du créateur sur l’acceptation de la parentalité n’a pas bien plu aux abonnés qui l’ont suivi, lui et sa famille.

“Seule cette personne a ce talent. Il se soucie également du timing”, a commenté un utilisateur. Un autre utilisateur a demandé “Comment les deux sont-ils tombés enceintes en même temps?” tandis que le troisième écrivait “Tous les deux ensemble”.

Pendant ce temps, l’autre groupe d’utilisateurs des médias sociaux a versé de l’amour et des bénédictions pour la famille alors que l’un d’eux écrivait : « Félicitations à vous deux » tandis qu’un autre disait : « Très belle famille ». « Que Dieu vous bénisse tous », répondit le troisième. utilisateur.

Armaan Malik est un YouTuber populaire qui compte 1,5 million de followers sur les réseaux sociaux. Il est également vlogger et continue de publier des vidéos et des photos attrayantes en ligne. Apparemment, il s’est marié avec Payal en 2011 et le couple a un fils nommé Chirayu Malik. Plus tard en 2018, Malik s’est marié avec Kritika, qui était censée être la meilleure amie de sa première femme. Payal et Kritika sont fréquemment vus publier des photos ensemble sur Internet.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici