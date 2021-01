Après tous les hauts et les bas que l’année 2020 a fait traverser aux gens, un YouTuber veut que quelques personnes aient un meilleur départ pour 2021. L’américain YouTuber Juan Gonzalez, qui dirige la chaîne That Was Epic, est allé dans la rue et a donné à des inconnus au hasard $ 2 021 pour avoir un nouveau départ pour l’année.

La vidéo de neuf minutes trente secondes montre comment Juan est allé voir sept inconnus dans la ville et leur a donné 2021 $. La vidéo s’ouvre avec Juan se dirigeant vers un homme qui travaille dans un parking et lui remettant les 2021 $ en espèces. L’homme accepte l’argent et le remercie. La prochaine personne qui a de la chance est un livreur d’Amazon qui ne pouvait pas croire que cela se produisait. Le livreur a demandé à Juan si c’était pour de vrai et non une farce ou une sorte de blague. Juan lui dit: « Absolument, que 2021 soit l’année. » Juan l’aide également à mettre le paquet d’argent dans sa poche. Le livreur dit à Juan que c’était la dernière chose à laquelle il s’attendait à venir travailler ce jour-là.

La vidéo est sortie sur YouTube le 5 janvier 2021 et a recueilli plus de 1135122 vues jusqu’à présent. Juan surprend également un employé de la production de mode qui faisait une pause assis dehors dans une rue avec la surprise monétaire. La femme était stupéfaite et ne pouvait pas exprimer ce qu’elle ressentait pendant quelques minutes alors que Juan lui offrait l’argent. Au début, elle lui a dit qu’elle ne pouvait pas le supporter. Juan, qui était complètement désinvolte avec son approche, lui a dit que depuis 2021, elle peut tout à fait accepter cela. Juan garde l’argent à côté d’elle sous une canette de soda et lui demande de le mettre dans sa poche avant que quelqu’un d’autre ne le prenne ou qu’il ne s’envole. Elle lui demande pourquoi il le fait, ce à quoi Juan répond: « Je ne sais pas. » La femme devint très émue lorsqu’elle réalisa lentement que cela lui arrivait et serra Juan dans ses bras avant de partir. Elle a également finalement réalisé qu’elle était devant la caméra qui a enregistré sa réaction.

La personne suivante avec laquelle Juan s’est approché avec 2021 $ était un ouvrier du bâtiment qui a nettoyé la zone. L’homme était assis dans la rue avec ses affaires quand Juan s’approcha de lui. Juan lui a demandé son nom auquel l’homme a répondu: «Pourquoi?» Alors que Juan essayait d’engager une conversation avec l’homme, il lui a dit que même lui était ouvrier du bâtiment et qu’il avait de l’expérience sur le terrain. Le YouTuber sort alors l’argent de sa poche et le propose à l’homme.

La cinquième personne qui a reçu l’argent était un agent de santé qui sortait de l’hôpital lorsque Juan l’a arrêté. Le travailleur a même reconnu Juan sur sa chaîne YouTube. Les derniers heureux gagnants étaient deux amis chinois qui sont tombés sur Juan alors qu’il marchait dans la rue. Les deux remercièrent Juan pour son geste.

Cette chaîne Was Epic sur YouTube est connue pour de telles vidéos où Juan s’adresse à des inconnus au hasard et leur offre quelque chose dont ils pourraient avoir besoin. Ses vidéos précédentes incluent le fait de donner un MacBook aux étudiants qui en ont besoin, de donner des voitures à des inconnus, etc.