YouTuber Albert Dyrlund, 22 ans, tombe à 650 pieds sa mort au large de la montagne lors du tournage d’une vidéo pour les fans

Le Youtubeur DANOIS Albert Dyrlund est tombé à 650 pieds d’une montagne en Italie, alors qu’il tournait une vidéo pour ses fans.

Selon des informations locales, un hélicoptère de sauvetage a été appelé mais n’a pas pu sauver Dyrlund, 22 ans, qui a été déclaré mort sur les lieux.

Avec 168 000 abonnés YouTube, Dyrlund était bien connu pour ses clips et ses sketchs Crédit : @albertdyrlund/Instagram

La mère de Dyrlund, Vibe Jørger Jensen, a confirmé à TV2 que son fils était tombé à 200 mètres (656 pieds) lors du tournage d’une vidéo pour sa populaire chaîne YouTube.

Selon les rapports de Newsweek, le tragique accident s’est produit mercredi sur le mont Seceda, à Val Gardena, dans les Alpes italiennes.

« Nous sommes dans un grand chagrin, mais j’aimerais que ses fans le sachent », a-t-elle déclaré au média.

Avec 224 000 abonnés sur Instagram et 168 000 abonnés YouTube, Dyrlund était bien connu pour ses clips et ses sketches. Quelques-uns de ses succès incluent les chansons « emoji », « Waffles », « Ulla » et « Summer ».

En 2018, il a joué dans le film Equipe Albert, une comédie sur le fait d’essayer de gagner sa vie avec YouTube.

Le film a ensuite remporté le prix du public aux Robert Awards 2019 pour les films danois.

« Nous sommes dans un grand chagrin, mais j’aimerais que ses fans le sachent. » Ambiance Jørger Jensen

Selon les rapports du journal tabloïd Ekstra Bladet, Dyrlund avait suscité la controverse ces dernières années avec une partie de son contenu, qui comprenait une vidéo de lui en train de se raser la tête et de lécher des escargots.

La nouvelle de la mort de la star des réseaux sociaux se répand maintenant sur les réseaux sociaux, les fans exprimant leur choc et publiant des hommages.

« rip albert dyrlund toujours dans nos cœurs vole haut », a écrit un fan.

« Reste en morceaux Albert Dyrlund. C’est assez surréaliste. Il n’avait que 22 ans », a tweeté un autre fan. « pour les internationaux, il était youtubeur danois depuis son plus jeune âge et très connu au Danemark. »

Un autre a ajouté: « Reposez-vous Albert Dyrlund, merci pour les bons souvenirs. »

Alors que la plupart des fans exprimaient leur choc et leur chagrin, d’autres en ont profité pour exhorter les autres YouTubers à être prudents lors du tournage de cascades risquées.

« Nous avons perdu un grand youtubeur danois Albert Dyrlund, 22 ans. Il est mort alors qu’il tournait une vidéo youtube sur une falaise en Italie », a tweeté le fan.

« Qu’il repose en paix. Et s’il vous plaît soyez prudent lorsque vous faites des vidéos risquées. Cela n’en vaut pas la peine. »

Une autre star de YouTube, Dane Johnni Gade, qui compte plus de 200 000 abonnés, a posté une vidéo hommage à Dyrlund.