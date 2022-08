YouTuber accepte de démanteler sa cabane dans l’arrière-pays du Yukon après une action en justice

Un gourou autoproclamé de l’arrière-bois a accepté de démanteler la cabane en rondins hors réseau éloignée – et non autorisée – au Yukon qu’il a construite, vécue et dont il s’est vanté sur sa chaîne YouTube.

Matthew (Matty) Clarke a également accepté de publier une nouvelle vidéo en ligne, indiquant que les autres pionniers potentiels doivent obtenir la permission du gouvernement du Yukon avant d’occuper des terres publiques.

Clarke est l’une des trois personnes qui ont attiré l’attention des représentants du gouvernement lorsqu’ils ont construit des cabanes dans une région éloignée près d’Ensley Creek, à environ 25 kilomètres en amont du fleuve Yukon depuis Dawson City, au Yukon. Selon le gouvernement, ces cabanes ont toutes été construites sans permission ni autorisation sur des terres publiques et à l’intérieur du territoire traditionnel des Tr’ondëk Hwëch’in.

Le gouvernement a demandé à Clarke, Simon Tourigny et Chloe Sergerie de quitter et de retirer chacun leurs cabines et, au départ, tous les trois ont résisté ou ignoré les demandes. Plus tôt cette année, le gouvernement a demandé à la Cour suprême du Yukon de les expulser.

La requête en justice contre Sergerie a maintenant été abandonnée. Un porte-parole du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon a déclaré que sa cabane avait été enlevée et que le site avait été remis en état.

Tourigny, quant à lui, n’a pas répondu à une convocation antérieure et une audience était prévue plus tard ce mois-ci devant la Cour suprême du Yukon. Un porte-parole du gouvernement a déclaré vendredi que l’audience était maintenant ajournée, car la cabane de Tourigny semble avoir été abandonnée.

Clarke a accepté de démanteler sa cabane d’ici le 1er janvier, de retirer toutes ses affaires du site et de la restaurer dans un état naturel. S’il ne le fait pas, le gouvernement territorial le fera pour lui et il devra payer.

‘Un gardien ou un intendant de la terre’

Les aventures de Clarke dans la brousse et le système judiciaire du Yukon ont commencé il y a deux ans lorsqu’il est apparemment arrivé sur le territoire avec l’intention de trouver la solitude et son propre coin de paradis.

Une série de vidéos YouTube — publiées par Clarke l’année dernière sous le nom de Skote Outdoors – semblent raconter l’histoire de son arrivée à Dawson City en 2020 pour jalonner une concession minière, puis son voyage en amont pour trouver la concession et choisir un endroit pour construire sa maison.

Les vidéos sont un mélange d’instructions étape par étape pour la construction de cabines de bricolage, un récit de voyage dans le Nord et des réflexions inspirantes de Clarke.

Dans cette image tirée d’une de ses vidéos YouTube Skote Outdoors, Clarke pose avec des bûches qu’il a récoltées dans la région pour construire sa cabane. (Skote Outdoors/YouTube)

“Les rêves deviennent réalité, mec. Les rêves deviennent réalité tous les jours, les gars, vous devez juste les réaliser”, dit-il dans une vidéo.

Clarke a publié une série de six vidéos – intitulées “Seul au Yukon” – qui le montrent en train d’abattre des arbres et de construire sa cabane en rondins au Yukon. Selon le gouvernement du Yukon, cependant, il n’a jamais été aussi seul que le suggèrent ses vidéos – les cabanes de Sergerie et Tourigny étaient à proximité, bien qu’elles ne soient jamais montrées ou mentionnées dans les vidéos.

Le gouvernement du Yukon a finalement trouvé la cabane de Clarke et sa chaîne YouTube de 5 200 abonnés. Et tandis que les responsables ont tenté l’été dernier de forcer le YouTuber à quitter le site et à démolir sa cabane en menaçant de poursuites judiciaires, Clarke a d’abord tenté de s’en sortir, invoquant une erreur honnête et proposant même d’acheter le terrain et de mettre en place un tourisme Entreprise.

Dans une lettre adressée à un gestionnaire des terres du gouvernement local, Clarke a fait valoir que la cabane était maintenant sa maison et qu’il ne se considérait pas comme un «intrus mais un gardien ou un intendant de la terre».

Pendant ce temps, il a continué à publier de nouvelles vidéos en ligne tout au long de l’été dernier sans mentionner sa situation juridique.

Maintenant, dit le gouvernement, le “rêve devenu réalité” de Clarke est condamné et abandonné. Il a quelques mois pour le démonter et retirer toutes ses affaires du site.

Il a également accepté de créer et de publier une nouvelle vidéo sur sa chaîne Skote Outdoors d’ici le 31 mars.

“Bien que le contenu créatif soit le sien, la vidéo inclura une déclaration selon laquelle chacun doit demander et obtenir la permission du gouvernement du Yukon avant d’occuper des terres territoriales”, lit-on dans l’accord déposé à la Cour suprême du Yukon.

Clarke montre sa cabine finie, un «rêve devenu réalité», dit-il à ses téléspectateurs YouTube. Il a depuis accepté de le démonter et de retirer toutes ses affaires du site. (Skote Outdoors/YouTube)

Entre-temps, il publie une nouvelle série hebdomadaire de vidéos sur Skote Outdoors, apparemment filmées l’hiver dernier, qui le montrent en train de construire une cabane en rondins hors réseau au Labrador.

« Est-ce que vivre dans la forêt est un crime ?

Alors que Clarke était évidemment concentré sur sa nouvelle aventure au Labrador, Sergerie et Tourigny se sont chacun adressés aux médias locaux du Yukon l’automne et l’hiver derniers pour tenter de faire valoir leur droit de rester dans leurs chalets du Yukon.

Dans une déclaration écrite aux médias plus tôt cette année, Sergerie se plaint de la façon dont elle et Tourigny ont été harcelées par des représentants du gouvernement pour avoir simplement poursuivi un mode de vie alternatif.

“Est-ce que vivre dans la forêt est un crime ?” a écrit Sergerie. “Nous ne demandons à personne de changer sa vie mais simplement à ce que notre minorité soit socialement acceptée et qu’elle soit laissée en paix.”

Tourigny écrivit un manifeste similaire qui fut publié dans les journaux locaux l’année dernière.

S’adressant à CBC News en avril, il a reconnu que sa cabine à Ensley Creek n’était pas autorisée, mais semblait néanmoins déconcerté par ses problèmes juridiques. Il a dit qu’il se sentait « persécuté » par des responsables gouvernementaux trop zélés.

Une photo de 2016 d’une cabane construite par Simon Tourigny sur un terrain public près de Ensley Creek, au Yukon. La photo a été prise par un agent du gouvernement du Yukon inspectant le site et a été incluse dans une requête judiciaire plus tôt cette année pour forcer Tourigny à quitter le site et à retirer ses structures. Une audience sur la pétition est prévue plus tard ce mois-ci. (Gouvernement du Yukon)

“Ils me disent que ma cabine n’est pas autorisée. Comme, c’est un fait, je ne peux pas le nier”, a-t-il déclaré.

“Ma question est, pourquoi? Par exemple, qu’est-ce qui se passe dans ma cabane? Et à quel moment, par exemple, n’est-ce plus acceptable? C’est un abri construit avec des rondins et de la mousse dans lequel je peux être confortable et en sécurité dans le désert. “

Tourigny a déclaré qu’il était prêt à rendre sa cabine légale, mais personne ne semblait disposé à l’aider à le faire.

“Je veux vraiment vivre dans la brousse et je pense que je devrais avoir le droit d’avoir une cabane dans la brousse. Si vous voulez que je le fasse légalement, alors laissez-moi le faire légalement”, a-t-il déclaré.

“La seule raison pour laquelle je n’ai pas suivi les règles, c’est parce que je veux tellement vivre dans la brousse que je suis allé le faire quand même… Personne ne peut me dire que j’ai tort parce que je sais dans mon cœur que je suis ne rien faire de mal.”