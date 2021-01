La star de YouTube Abigail Thorn s’est révélée être une transgenre avec une annonce émouvante en ajoutant sa voix à l’appel pour l’égalité des droits.

Le joueur de 27 ans de Newcastle, également connu sous le nom de Philosophy Tube, a pris la décision courageuse de le dire au monde.

Elle a annoncé qu’elle aimerait être adressée en utilisant ses pronoms et a depuis reçu une vague d’amour et de soutien.

La star des médias sociaux, qui compte 830 000 abonnés, s’est fait connaître à la suite de l’augmentation des frais de scolarité britanniques en 2012.

Abigail a écrit une déclaration puissante et longue avec une photo mise à jour d’elle-même.







(Image: Philosophy Tube / Youtube)



Elle a écrit: « Bonjour les amis! Je suis ravie de dire que je suis une femme trans, je m’appelle Abigail et vous pouvez me référer avec elle / elle [pronouns].

« Merci à tous ceux qui ont gardé mon secret pendant si longtemps alors que je me préparais à sortir publiquement! Je suis ravi de continuer ma carrière d’acteur et Philosophy Tube.

«Veuillez respecter ma vie privée et traiter tout le monde avec gentillesse et patience, même ceux qui ne me traitent pas gentiment.

«C’est agréable de se détendre enfin, de bien dormir avec de beaux rêves et d’être chez moi en moi-même! Mais j’ai aussi peur. Les choses sont très, très mauvaises pour les personnes trans au Royaume-Uni et elles empirent.







(Image: Twitter)



« Mes abonnements actuels signifient que je suis maintenant devenu instantanément l’une des personnes transgenres les plus reconnaissables du pays et je ressens une énorme pression pour être » bon dans ce domaine « , comme si je pouvais être assez intelligent, joli ou drôle ou assez articulé les choses se passeraient comme par magie!

« Hélas. Je ne peux pas être un parfait modèle de la trans-Bretagne. Je ne suis qu’une actrice mais je peux relayer les faits suivants. »

Abigail a collecté plus de 100000 £ pour les Samaritains et sa chaîne YouTube s’est diversifiée en 2018, devenant plus théâtrale.







(Image: Philosophy Tube / Youtube)



Elle a conclu sa déclaration en ajoutant à l’appel à l’égalité des droits pour les personnes transgenres.

«J’espère qu’un jour, les personnes de tous âges se rendront compte qu’être trans est parfaitement normal», a-t-elle déclaré.

«Comme tous les êtres humains, nous avons une valeur intrinsèque et le droit à l’autodétermination, et si cela rend les autres bouleversés, c’est uniquement parce qu’ils choisissent de ne pas vivre dans la réalité.