YouTuber a embauché 50 gardes du corps à Rs 34 Lakh dans le défi «Fake Celebrity» et cela a fonctionné comme un charme

Vous êtes-vous déjà demandé comment c’est de se déplacer avec votre équipe de gardes du corps comme une célébrité ? Eh bien, YouTuber ‘airrack’ avait aussi cette question et il a décidé d’embaucher des gardes du corps pendant une journée pour en faire l’expérience. Cela semble fou, non? Eh bien, ce n’est même pas la partie la plus folle de cette pensée, il est en fait devenu gros et a embauché 50 gardes du corps, soit 43 gardes du corps de plus que le président américain ne le fait.

Eric qui est connu pour ses vidéos expérimentales folles sur YouTube a partagé son expérience de vivre une journée avec 50 gardes du corps sur sa chaîne. La vidéo est maintenant devenue virale avec plus de 3,7 millions de vues et plus de 2 lakh j’aime.

Cela commence avec « airrack », alias Eric Decker, embauchant 50 gardes du corps et cela lui coûte 47 000 $ (Rs 34 lakh qui, selon lui, ont été réduits de moitié). Eric va ensuite faire du shopping pour ses « vêtements de célébrités » pour que la sensation se fasse sentir. En ralentissant le processus de préparation, il commence avec 2 gardes du corps et se rend sur une plage avec eux agissant comme une célébrité. Ensuite, il s’est arrêté dans un complexe commercial avec 5 gardes du corps où les gens le confondent avec une star de cinéma et commencent à cliquer sur des images, mais bientôt, il a dû déménager car la situation devient un peu chaotique avec l’implication de la police.

Mais il n’était pas d’humeur à l’arrêter ou à le ralentir. Avec un nombre accru de gardes du corps, Eric et son ami déménagent à Runyon Canon Park, célèbre pour avoir repéré des célébrités en randonnée. Mais n’attendons-nous pas le truc des 50 gardes du corps ? Eh bien, l’attente était enfin terminée alors qu’Eric et ses 50 gardes du corps se dirigeaient vers un centre-ville bondé. Il a même engagé des paparazzis. Eric peut être vu entouré de gens qui cliquent sur des selfies avec lui, pensant qu’il était une star de cinéma. Il joue le jeu et leur dit qu’il était dans Shrek 3 et Titanic.

Pour la dernière mission de la vidéo, Eric déménage dans un restaurant chic connu pour accueillir des célébrités. Il se dirige vers l’entrée du restaurant avec ses 50 gardes du corps avant d’être arrêté et dit qu’il ne peut en emmener que 7 à l’intérieur. La vidéo se termine avec Eric prenant son repas seul et partageant sa conclusion finale selon laquelle « c’est seul au sommet ».

