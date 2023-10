YouTube veut utiliser l’IA pour vous permettre d’imiter votre musicien préféré

Comme Les chansons générées par l’IA sont omniprésentes sur Internet, YouTube cherche à prendre les devants en accordant légalement des licences aux voix d’artistes. La plateforme a développé un outil alimenté par l’intelligence artificielle qui reproduirait les voix des artistes musicaux, permettant ainsi aux fans de leur faire chanter ce qu’ils veulent, mais les discussions avec les majors semblent avoir ralenti.

L’outil YouTube, qui n’a pas encore de nom, sera formé à partir de chansons d’artistes obtenues via leurs labels, selon un rapport de Bloomberg publié mercredi. Des discussions confidentielles indiquent que l’outil est loin d’être publié. Les grandes maisons de disques n’auraient pas encore renoncé aux droits des artistes.

YouTube espérait dévoiler l’outil lors de son événement Made on YouTube le mois dernier, selon un rapport de Billboard. Les autres labels qui seraient impliqués dans les discussions sont Sony Music Entertainment, Universal Music Group et Warner Music Group.

YouTube n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo sur l’outil vocal.

Robert Kyncl, PDG de WMG a déclaré précédemment que l’industrie de la musique devrait adopter l’IA. Kyncl est également un ancien de YouTube, ayant occupé le poste de chef des affaires de l’entreprise pendant plus d’une décennie.

YouTube chercherait à maintenir le déploiement de la version bêta serré. La société n’autorisera apparemment qu’un groupe sélectionné de créateurs à utiliser l’outil dans des vidéos, imitant les voix d’un groupe sélectionné d’artistes. YouTube souhaite également que ces artistes servent en quelque sorte de conseillers de projet qui fourniront des commentaires à l’entreprise sur les orientations de l’IA au-delà de ce générateur de voix.

Dans l’état actuel des choses, l’industrie musicale est assez déchirée par toute cette histoire d’IA. En août, il a été révélé que Google et Universal Music Group étaient en pourparlers pour obtenir une licence pour les voix d’artistes pour recréer leur voix avec l’intelligence artificielle à l’aide d’un logiciel. Avec cet outil, les fans peuvent créer n’importe quelle chanson de leur choix en utilisant la voix de leur artiste préféré, mais cet artiste recevra une compensation en tant que détenteur des droits d’auteur. De même, Google et UMG ont approfondi leur partenariat avec l’incubateur YouTube incroyablement vague qui verra les artistes guider l’approche de YouTube dans la gestion du contenu musical généré par l’IA. Les tentatives d’UMG de prendre au lasso le bronco de l’IA surviennent après que le label a demandé à des services de streaming comme Spotify et Apple Music cesseront de laisser l’apprentissage automatique s’entraîner sur leurs services. Certains artistes et producteurs considèrent cependant l’IA davantage comme un outil que comme une menace.

« L’IA est la grande vague qui arrive sur tout en même temps, et elle provoque beaucoup de peur et de paranoïa, mais en même temps, c’est aussi un outil puissant », a déclaré le producteur de hip-hop. Bobcat Goldwav a dit à Gizmodo dans une interview cet été. « J’essaie de ne pas trop me concentrer sur la peur de l’inévitable parce que je ne suis qu’un producteur. Je ne peux pas arrêter la vague de l’IA, mais je peux essayer de l’implémenter dans ma configuration pour me permettre de faire ce que je fais de mieux.»

Les fausses pistes se multiplient sur Internet. Plus tôt cette année, des morceaux divulgués de Frank Ocean ont été vendus sur Discord pour des milliers de dollars, pour ensuite révéler que ces chansons ont été entièrement fabriquées avec l’intelligence artificielle. Pendant ce temps, en avril, un Collaboration générée par l’IA entre Drake et The Weeknd intitulé « Heart on My Sleeve » est devenu viral avant d’être retiré des plateformes de streaming.