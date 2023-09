YouTube va présenter la fonctionnalité Dream Screen de la fonctionnalité IA générative

YouTube a dévoilé une suite de produits et de fonctionnalités destinés aux créateurs, notamment l’outil d’intelligence artificielle générative Dream Screen for Shorts, ses vidéos courtes qui concurrencent TikTok et Instagram Reels.

La fonctionnalité, annoncée jeudi, sera disponible pour certains créateurs plus tard cette année et plus largement en 2024. Elle vous permettra de créer des arrière-plans de vidéos ou d’images générés par l’IA en tapant des idées dans une invite, selon un article de blog de YouTube.

La décision de YouTube intervient alors que de plus en plus d’entreprises et de services intègrent des fonctionnalités d’IA. Par exemple, Microsoft introduit un compagnon d’IA appelé Copilot dans Windows 11.

D’autres outils liés à l’IA arriveront sur YouTube l’année prochaine, selon Google. Il introduit des suggestions de sujets vidéo génératifs basés sur l’IA dans YouTube Studio et lance la recherche d’assistance dans Créateur de musiquequi fait appel à l’IA pour suggérer de la musique pour une vidéo.

YouTube lance également une application mobile qui simplifierait le processus de production vidéo et permettrait aux débutants de créer et de partager plus facilement des vidéos. La nouvelle application, YouTube Create, permet aux utilisateurs d’accéder à des outils de montage vidéo tels que le montage et le découpage de précision, le sous-titrage automatique et bien plus encore depuis leur téléphone. L’application gratuite est actuellement en version bêta sur Android sur certains marchés, selon YouTube.

