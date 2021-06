YouTube va perdre tout un tas de vidéos

Google est sur le point d’apporter un changement majeur aux vidéos non répertoriées qui aura un impact sur de nombreuses vidéos sur leur plate-forme YouTube.

Lorsque vous téléchargez une vidéo sur YouTube, vous avez la possibilité de la publier publiquement pour que tout le monde puisse la voir, de la garder privée ou de lui permettre de vivre « Non répertoriée ». L’option Non répertorié a toujours été une sélection utile car elle vous permet de partager ces vidéos librement, ainsi que n’importe qui d’autre, tant qu’ils ont un lien vers elle. Cependant, ils n’apparaîtront pas dans les listes de recherche et autres onglets.

Dans un article de blog aujourd’hui, Google a annoncé que le 23 juillet, il passera en privé toutes les vidéos non répertoriées qui ont été téléchargées avant 2017. Google appelle cela une « mise à jour de sécurité ».

Dans les prochains jours, si vous avez une vidéo impactée par cette décision, Google vous informera de certaines options. Pour ceux que cela ne dérange pas, vous pouvez simplement ne rien faire et laisser vos anciennes vidéos antérieures à 2017 devenir privées. Le passage à Privé empêchera (évidemment) l’intégration ou le partage de la vidéo à grande échelle à l’avenir, en plus de supprimer tous les anciens liens et intégrations.

Une autre option sera pour vous de vous retirer du changement. Si vous ne voulez pas que vos vidéos non répertoriées se cachent complètement du monde, vous pouvez remplissez ce formulaire et dites à Google de les laisser tranquilles.

Vous pouvez également simplement basculer toutes vos anciennes vidéos non répertoriées sur publiques ou les télécharger à nouveau comme non répertoriées, car elles seraient téléchargées en dehors de la date limite d’avant 2017.

Sécurité!