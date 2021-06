YouTube TV perd une chaîne

YouTube TV a perdu une chaîne aujourd’hui, même si vous n’en avez peut-être jamais entendu parler.

Newsy quitte YouTube TV parce que – comme cela a été expliqué dans un e-mail aux abonnés – le réseau « a récemment changé son modèle de distribution et ne sera plus mis à la disposition des fournisseurs de streaming comme YouTube TV ». À partir du 30 juin, l’accès à Newsy disparaîtra, de même que les enregistrements précédents de celui-ci.

‌Avec tant de hausses de prix sur YouTube TV au cours des deux dernières années, vous n’aimez jamais voir le service perdre des réseaux. Cependant, je ne peux pas dire que j’étais même au courant que Newsy était une chaîne et que je ne pouvais pas non plus vous dire ce que vous pouvez regarder dessus.

Si vous aimez la programmation Newsy, sachez que le réseau est disponible pour regarder gratuitement sur la plupart des appareils de streaming. Vous pouvez trouver cet accès sur newsy.com/plates-formes.